Uçurtma Çocuk Dergisi’nin internet sitesine erişim engeli!

MEB, okullardaki bilgisayarlardan Uçurtma Çocuk Dergisi’nin internet sitesine girişi engelledi. Uçurtma Çocuk Dergisi erişim engeliyle ilgili, “MEB’in çocuklara ulaşmamızı engellemeye çalışmasına karşı en çok çocuklara güveniyoruz” dedi.

Uçurtma Çocuk Dergisi’nin internet sitesi olan www.ucurtmadergi.com’a Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından giriş engellendi.

Uçurtma Çocuk Dergisi’ne abone olanlardan bir kişi okulda bulunan bilgisayar üzerinden derginin sitesine girmek istedi. Ancak “Bu siteye erişim, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, güvenlik politikası gereğince kapatılmıştır” yazısıyla karşılaştı.

Erişim engelinin ardından Uçurtma Çocuk Dergisi bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şöyle dendi:

“Her ayın ilk haftası çıkardığımız “Uçurtma Çocuk Dergisi” nin ilk sayısı olan Nisan’da “işimiz gücümüz bahar bahçe”, Mayıs’ta “herkes eşit herkes farklı” idi. Haziran sayısının teması ise çocuk oyunları üzerineydi.

Uçurtma olarak ilk sayısında çocuklara verdiğimiz 'Bu dergide sıkıcı olan hiçbir şeye yer yok' sözünü tutmaya devam ediyoruz. MEB’in siteyi engelleme gerekçesini ise merak ediyoruz.

Uçurtma, çocuk olmanın tüm güzellikleri ve zorluklarıyla ülkenin dört bir tarafında renkleri, sesleri, dilleri birbirinden farklı, hakları aynı olan binlerce çocuğa ulaşmak için yola çıktı.

MEB’in çocuklara ulaşmamızı engellemeye çalışmasına karşı en çok çocuklara güveniyoruz. Çocuklar bize çocuk parklarında düzenleyeceğimiz şenliklerden, kitap fuarlarından, yaz okullarından, uçurtma festivallerinden, kukla şenliklerinden ulaşacaklardır.”