Üçüncülük Trulli'nin



Formula 1'de sezonun ilk yarışında sıralama tekrar değişti. Toyota pilotu Jarno Trulli'ye verilen ceza kaldırılırken, üçüncü olduğu açıklanan Lewis Hamilton ve takımı McLaren'in puanları da silindi.





Formula 1'de sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'sini üçüncü sırada bitiren, ancak yarış sonrası 25 saniye cezası alan Jarno Trulli'nin cezası kaldırıldı.



Böylece Toyota sürücüsü yeniden üçüncü ilan edildi. Trulli'ye verilen cezayla üçüncülüğe yükselen Lewis Hamilton ise diskalifiye edildi.



Avustralya Grand Prix'sinde sarı bayraklar sallanırken geçiş yasağına karşın Hamilton'ı geçen Trulli'ye yarış sonrası 25 saniye cezası verilmiş, bunun üzerine üçüncü sırada finiş gören Toyota pilotu 12'inci, Lewis Hamilton ise 3'üncü ilan edilmişti.



Yarış komiserlerine, önündeki Hamilton'ın ani biçimde yavaşlaması üzerine mecburen geçiş yaptığını söyleyen Trulli'nin savunması kabul görmemişti. Toyota ise bu karara itiraz etmemeyi uygun bulmuştu.



Ancak Malezya Grand Prix'si öncesi yeni bir kanıtın ortaya çıktığı gerekçesiyle konu Komiserler Kurulu’nda bir kez daha ele alındı. Kanıtın ne olduğu tam açıklanmasa da Hamilton ile McLaren takımı arasındaki telsiz konuşmalarının incelendiği sanılıyor.



Malezya'da toplanan yarış komiserleri Trulli'nin 25 saniye cezasını kaldırıp İtalyan pilotun üçüncülüğünü iade etmekle kalmadı, Hamilton ve takımı McLaren'i yarış komiserlerini kasıtlı olarak yanlış yönlendirme gerekçesiyle Avustralya GP'sinden ihraç etti.



Bu durumda yeniden 3. ilan edilen Trulli 6 puan kazanırken, takımı Toyota da 11 puanla markalar klasmanında ikinciliğe yükseldi.