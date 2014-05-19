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'Üçüncü nükleer santral de Sinop'a kurulacak'

Sinop'a kurulması olası ikinci bir nükleer santral için gerekçe olarak, denize yakınlık, depremsellik ve nüfusun azlığı gösterildi

19 Mayıs 2014 16:34

Mersin Akkuyu ve Sinop’a kurulacak nükleer santraller için çalışmalar sürüyor. Tüm bunların yanı sıra Enerji Bakanlığı, 3. nükleer santral için de yer seçim çalışmalarını başlattı. Bu kapsamda çeşitli noktalarda saha incelemesi yapılıyor. Üçüncü santral için daha önce İğneada’nın adı öne çıkarken, yetkililer üçüncü santralin de ikinci santralde olduğu gibi Sinop’a kurulabileceğine dikkat çekti.

Zaman gazetesinden Üsame Ünal’ın haberine göre, santral yapımında en önemli unsur olan soğutma suyu büyük önem taşırken, bu sebeple santralin su kaynağının yakınına yapılması planlanıyor. Enerji Bakanlığı, 3. nükleer santral için yer tespit çalışmalarını başlattı ve Sinop’taki mevcut sahaya ikinci bir santral daha yapılmasını gündemine aldı.

Akkuyu’da Ruslar tarafından yapılacak ilk nükleer santralin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) çalışmaları son aşamaya gelirken, santralin inşaatının 2016’da başlaması planlanıyor. Bu süre içinde de teknik etütler yapılıp, gerekli lisanslar alınacak ve inşaat için ön hazırlıklar tamamlanacak. Santral inşaatının 2020 yılında bitirilmesi ve 2022 yılında ilk elektriğin üretilmesi hedefleniyor.

Santralin saha seçimi yapılırken, denize yakınlık yanında, depremsellik, nüfusun az olması, elektrik iletim noktalarına yakınlık ve askerî açıdan az sorunlu olması gibi faktörlere bakılıyor. Üçüncü santral için daha önce İğneada’nın adı öne çıkarken, yetkililer üçüncü santralin de ikinci santralde olduğu gibi Sinop’a kurulabileceğine dikkat çekiyor.

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