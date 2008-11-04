Üçüncü nesile 'dördüncü' gelebilir

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Üçüncü Nesil Mobil İletişim Sistemleri (3G) ihalesiyle sektöre dördüncü bir işletmecinin de girmesinin önünün açıldığını söyledi.Telekomünikasyon Kurumu Başkanı Tayfun Acarer de 3G ihalesiyle ilgili 3 cep telefonu operatörünün şartname satın aldığını bildirdi. Ulaştırma Bakanı Yıldırım, Hilton Oteli'nde düzenlenen "Numara taşınabilirliği" ve telekomünikasyon sektörünün güncel konularına ilişkin bilgilendirme toplantısına katıldı.Yıldırım, 3G ihalesine ilişkin tekliflerin en son 27 Kasımda alınacağını hatırlatan Yıldırım, GSM operatörlerinin temsilcilerine dönerek, esprili şekilde "27 Kasımda boyunuzun ölçüsünü alacağız. Boy sırasına dizeceğiz, biraz gayret bekliyoruz. Kriz ortamında kindly requested (cömert tekliflerinizi)" dedi.İhalede 40, 35, 30 ve 25 MHz bant genişliklerine sahip 4 lisansın sırasıyla 285, 250, 214 ve 178 milyon avro asgari bedel üzerinden ihale edileceğini anımsatan Yıldırım, 3G lisanslarının verilmesiyle yeni bir dönemece girileceğini, kriz ortamında sektörün yeni bir açılımyaşayacağını kaydetti.Yıldırım, "Hayırlı, uğurlu olsun. Dördüncü bir işletmecinin de girmesinin önü açılmıştır. Onu da bilmiş olun. Yeni bir kardeşiniz, arkadaşınız gelebilir. Ona göre, iyi hazırlık yapın. 3 yıl süreyle yeni işletmecileri de aranıza alacaksınız, mecbursunuz, ihtiyari değil, mecburi. Her türlü imkandan yararlandıracaksınız" diye konuştu.3G yetkilendirilmesinde yer alan bir diğer önemli unsurun "kapsama alanı" olduğuna dikkati çeken Yıldırım, bu düzenleme ile sözleşmenin imzalanmasını müteakip 3 yıl içinde büyükşehir belediye sınırları içinde kalan nüfusun, 6 yıl içinde tüm il ve ilçe belediyeleri sınırları içinde kalan nüfusun, 8 yıl içinde nüfusu 5 binin üzerinde olan tüm yerleşim alanlarının, 10 yıl içinde ise nüfusu binin üzerinde olan tüm yerleşim yerlerinin kapsama alanı içine alınmasının hedeflendiğini anlattı.Yıldırım, Sanal Mobil Şebeke işletmecilerinin 2009'dan itibaren fiilen çalışmaya başlayacaklarını vurgulayarak, sanal işletmecilerin mevcut işletmecilerin altyapılarını ve baz istasyonlarını kullanmak suretiyle müşteri temin edebileceklerini söyledi.Sanal mobil operatörlerin, mevcut operatörlerin pazarlama ağını oluşturacaklarını ifade eden Yıldırım, numara taşınabilirliğinin sanal mobil operatörleri için de geçerli olacağını kaydetti.Bakan Yıldırım, Ses, görüntü ve data servislerinin daha hızlı verilmesine imkan sağlayacak Genişbant Telsiz Erişim Hizmeti'ne (Wimax) ilişkin testlerin de devam ettiğini bildirdi. Yıldırım, şöyle devam etti:"WiMAX lisanslarını daha önce ilan ettiğimiz gibi, 2009'un ilk yarısında, belki ilk çeyreğinde vermeyi hedefliyoruz. Bu konuda Bakanlığımız Telekomünikasyon Kurumunu görevlendirdi. Bu konuda hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Ne işe yarıyor? Genişbant Telsiz Erişim Hizmeti genel anlamda ses, görüntü, veri telefon ve hızlı internet hizmetlerinin sunulmasını sağlayacak. Wimax var, başka sistemler var. Biz WiMAX'ı düşünüyoruz. Bunların yetkilendirilme usulleri bölgesel mi, ulusal mı olacak, hangi bölgede kaç işletmeci olacak? Bütün bunlar üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Son şekli yakın zamanda veririz. Kamuoyuyla paylaşırız, yöntemleri konusunda. Ne kadar süreyle lisans verilecek? Bütün bunların hepsi ilan edilmeden önce kamuoyunun bilgisine sunulacak."Yıldırım, şehir içi sabit telefon işletmeciliğinin rekabete açılmasına ilişkin yargı sürecinin devam ettiğini anımsatarak, "Yargı sürecinin sonuçlanmasını beklemeden bir çözüm üretilmesi yoluna gittik, çalışmalar devam ediyor" dedi.Binali Yıldırım, telekomünikasyon sektöründeki vergilerin indirilmesi yönünde çalışma yaptıklarını da anımsattı. Yıldırım, "Tam halledecektik kriz patladı ama kriz de patlasa işletmeciler patlamadan bizim bir yerden başlamamız gerekiyor. O noktaya geldik. Veri iletişiminden başlayacağız. Amacımız interneti yaygınlaştırmak olduğuna göre, en evvel başlayacağımız kısım orası. Oradan başlayacağız, daha sonra da diğer kalemlerde bir iyileştirme yapmak suretiyle uluslararası, kabul edilebilir düzeye, bir takvimle Maliye Bakanlığının uygun görüşüyle getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.Yakın zamanda kapatılan "blogger.com" adlı internet sitesinin erişiminin, Lig TV yayınlarını izinsiz vermesi nedeniyle engellendiğini ifade eden Yıldırım, "youtube"un kapatılmasına 1. Ankara Ceza Sulh Mahkemesi tarafından karar verildiğini hatırlattı. Youtube'un yasaya göre faaliyet belgesi alması gerektiğini belirten Yıldırım, şunları söyledi:"Başka ülkelerde bu faaliyet belgesini alıyor, başka ülkelerin dilinde içerik yayını yapıyor. Türkiye'ye gelince 'ben bunu yapmam'... Böyle şey olmaz. Bu ülkede faaliyet gösteriyorsan, para kazınıyorsan, kanunlarına, kurallarına uyacaksın. Faaliyet belgeni alacaksın, vergi dairesine kaydını yaptıracaksın, temsilci tayin edeceksin, Türkçe içerik yapmak için çalışma içine gireceksin. Adın ne olursa olsun, dünyanın en büyük sitesi olsan da bu memleketin kuralları, kaideleri var. Buna paşa paşa uyarsın. Uyduğun zaman başımızın üstünde yerin var. Yoksa da sonuçlarına katlanırsın. Bu, bu kadar basit. 20 ülkeden gidiyorsun izin alıyorsun, 'ben buradayım' diyorsun, buraya gelince... Olmaz."3. Nesil GSM Hizmetleri (3G ya da 3K) üçüncü nesil kablosuz telefon teknolojisilerine verilen genel addır. Aynı 1G ve 2G gibi, hücresel bir ağ sistemi kullanır. Cep telefonları üzerinden yüz yüze görüşme de dahil olmak üzere yüksek hızlı veri transferine de izin veren bu teknoloji Avrupa'da 2003 yılından beri kullanılmaktadır.WiMAX (İngilizce'den Worldwide Interoperability for Microwave Access), IEEE 802.16 standartlarını kullanan aletler için bir sertifika işaretidir. IEEE 802.16, IEEE 802'nin 16 nolu kolu olup kablosuz hızlı internet erişimi için öngörülmüştür. Verici antenden yaklaşık 50 km mesafeye kadar bir etki alanı ve 75 Mbps indirme hızı olması planlanan bir çeşit kablosuz bağlantı sistemidir.