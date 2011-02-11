-ÜÇÜNCÜ KÖPRÜYE YPK'DAN ONAY ANKARA (A.A) - 11.02.2011 - Ulaştırma Bakanlığının İstanbul Boğazına üçüncü köprü yapılmasını da içeren Kuzey Marmara Otoyolu Proje ihalesi için Yüksek Planlama Kurulu (YPK) onayı alındı. Köprüde demiryolu bulunması ve projenin yapım ve işletiminde Karayolları Genel Müdürlüğünün hisse sahibi olmasına yönelik çalışmaların kesinlik kazanmasıyla bu ay ihale ilanına çıkılması bekleniyor. Öte yandan YİD ihalelerinde ikinci YPK onayını ortadan kaldıran maddenin yer aldığı ''Torba Yasanın'' yürürlüğe girmesiyle ''dev'' ihalenin sözleşmesi doğrudan Ulaştırma Bakanlığınca onaylanacak. Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, YPK, 414 kilometre uzunluğunda olan ve Garipçe-Poyrazköy güzergahında yer alacak proje için YİD modeliyle ihaleye çıkılması için gereken onayı verdi. Proje kapsamında İstanbul Boğazı'na yapılacak üçüncü köprüde demiryolunun da bulunmasını planlayan ve bu konuda fizibilite çalışmaları yapan Ulaştırma Bakanlığı, öte yandan projenin yapım ve işletiminde Karayolları Genel Müdürlüğünün de hisse sahibi olmasına yönelik bir çalışma yürütüyor. -HİSSE KONUSUNDAKİ ''ÇEKİNCELER''- Ulaştırma Bakanlığı, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi ihalesini kazanacak girişime, Karayolları Genel Müdürlüğünün de yüzde 10 ortak olması fikri üzerinde çalışıyor. Buna göre, projenin yapım ve işletmesinde Karayolları Genel Müdürlüğünün en az yüzde 10 hisseyle temsil edilmesi düşünülüyor. Ancak yetkililer, yaklaşık 6.5 milyar dolarlık projede, bu miktarda hisse için gereken kaynağa nasıl ulaşılacağı konusunda çözüme ulaşılamadığını dile getiriyor. Öte yandan kısa süre önce yapılan yasal değişiklikle, yüzde 1 oranında bile olsa kamu kuruluşlarının ortak olduğu şirketlerin Sayıştay denetimine tabi tutulmasının, ihaleye katılacak şirketlerin ''çekince'' koymalarına neden olacağı düşünülüyor. Yetkililer, Karayolları Genel Müdürlüğünün hisse sahibi olması halinde projede ''borca da ortak olacağının'' gözönüne alınması gerektiği uyarısında bulunuyor.