Üçüncü köprünün ismi ne olacak?

"Birlikte köprüler kuralım" sloganıyla yola çıkan İstanbul, 2020 Olimpiyatları’nı alırsa Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayacak yeni köprüye "Olimpiyat" ismi verilecek.

Vatan gazetesinin edindiği bilgiye göre İstanbul’da yapımı için çalışmaları devam eden 3. köprünün adı “Olimpiyat” olacak.

Ancak bu ismin verilmesi için bir de şart söz konusu olacak. 2020 Olimpiyatları’nın İstanbul’a verilmesi gerçekleşirse köprünün adı kesinlikle ‘Olimpiyat’ olarak açıklanacak. Verilmemesi durumunda ise başka bir isim çalışması gündeme gelecek.

2020’Yİ düzenleyebilmek için ter döken üç kentten biri olan İstanbul adına Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yoğun ve istekli bir çaba gösteriyor.



‘Tarafsız olmak zor'



3. köprünün de aralarında bulunduğu projeler için “çok etkileyici” diyen IOC Denetleme Komitesi Başkanı Craig Reddie’nin İstanbul’da yapılacak çalışmaların kalıcı miras olmasının özellikle altını çizdiği, projelerin kendisine gösteriminin ardından Başbakan Erdoğan’a “İşimiz gereği tarafsız olmalıyız ama İstanbul’u gördükten sonra bunun zor olacağını düşünüyorum” dediği de biliniyor.