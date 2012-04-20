Üçüncü köprünün ikinci ihalesine 5 firma teklif verdi

İstanbul Boğazı'na inşa edilecek 3. Köprü'nün yapımını da içeren 'Kuzey Marmara Otoyol Projesi' ihalesinin ilk ayağı bugün gerçekleşti. İlki iptal edilen ihale için şartname alan 11 firma ve konsorsiyumdan beş tanesi teklif verdi. İhale komisyonu firmaların ihaleye girip girmeyeceğini belirlemek amacıyla 'Var-yok tespiti' yaptı. İhale daha sonra belirlenen ileri bir tarihte gerçekleştirilecek.

Tespit yoklamasının ardından açıklama yapan İhale Komisyonu Başkanı İhsan Akbıyık, "5 teklif alında ve değerlendirme sürecine geçildi. Belgeleri eksik olanlar tespit edilecek. Yapılan tespit incelemelerinden sonra firmalar önümüzdeki günlerde maddi teklifler için davetiye gönderilecek" açıklamasını yaptı.

Bu süreç sonunda belgeleri eksik olan şirketler ihale dışında kalacak.

İhaleye teklif vermek üzerek katılılan 5 şirket ve konsorsiyumun isimleri şöyle:

Mapa İnşaat,

Yapı Merkezi - Doğuş İnşaat - Çinli China Communication Corparation- Arkon Yapı Ortak Girişim Grubu,

Cengiz İnşaat - Limak- Makyol - Kalyon Ortak Grişim Grubu,

İtalyan Salini - Gülermak Ortak Grişim Grubu,

İtalyan Astaldi IC- İçtaş Ortak Grişim Grubu.

Beş tekliften sadece Mehmet Nazif Günal'ın sahibi olduğu MAPA İnşaat'ın tek başına teklif vermesi sürpriz olarak değerlendirildi.

İstanbul Boğazı'na yapılacak 3. Köprü üzerinden Adapazarı'nı Tekirdağ'a bağlayacak proje 414 kilometre uzunluğunda ve 5 milyar dolarlık büyüklüğe sahip.



İlki iptal edildi



Türkiye'nin en büyük ikinci ‘Yap-İşlet-Devret’ projesi olan Kuzey Marmara Otoyol Projesi'nin ihalesi için için süreç 9 Mart 2011'de başladı. Teklif alma tarihleri üç kez değiştirilen ihalenin ilki 10 Ocak’ta yapıldı, ancak ilk ihalede uluslar arası piyasalardaki finansal koşullar nedeni ile teklif verilmemişti.