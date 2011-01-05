Üçüncü köprüden tren geçecek

T24 - Her gün artan araç sayısıyla içinden çıkılmaz bir hal alan İstanbul trafiğine rahat nefes aldırmak için yapılacak 3. boğaz köprüsüne raylı sistem de dahil edilecek.





Güzergâhı 'Garipçe ve Poyrazköy' olarak açıklanan projede hem maliyet hem de köprünün zemin kalınlığı artacak. Yetkililer, projenin maliyetinin 6 milyar dolar olduğunu, ek harcamalarla bu rakamın 6 milyar 250 milyon dolara çıkacağını söyledi. Projeye Çinlilerin yanı sıra Japon, Fransız ve İtalyanların ilgi gösterdiği belirtiliyor.

Ulaştırma Bakanlığı, Garipçe ile Poyrazköy arasında yapılacak 3. Boğaz köprüsünü 'raylı' sistemle ihale edecek. Bakanlık, raylı sistemin ek maliyetini 250-300 milyon dolar olarak hesapladı. Raylı sistemle birlikte ihale edilmesi planlanan köprünün şerit sayısı da 4x4'ten 5x2'ye çıkacak. Bir şerit (gidiş-geliş) raylı sisteme ayrılacak. Köprünün tabaka (zemin) kalınlığı da 3 metreden 4 metreye çıkarılacak. Bakanlığın üzerinde çalıştığı diğer bir alternatif ise köprünün iki katlı olarak ihalesini öngörüyor. Bu durumda, alt kattan demiryolu hattı, üst kattan ise otomobiller geçecek. Köprünün zemin kalınlığı da üst katta 3 metre, alt katta 4 metre olacak. Bakanlık, bu ay içinde ihaleye çıkmayı hedefliyor.

Köprüye yapılacak demiryolu hattı hakkında bilgi veren Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, "Köprü ihalesini demiryolu hattı inşa edilecek şekilde planlıyoruz. Projenin maliyeti 6 milyar dolar. Ek maliyetle bu rakam 6 milyar 250 milyon dolara çıkıyor. Toplam maliyet içinde çok az bir tutar. İhaleyi alan firma, köprü üzerinde demiryolu hattını döşerken, Ulaştırma Bakanlığı olarak biz de, bir yanda Garipçe ve Poyrazköy kesimlerinde planlaması yapılacak güzergâha demiryolu hattını döşeyeceğiz." dedi. Yetkililer, dünyanın pek çok ülkesinden yatırımcıların projeye yakın ilgi duyduğunu belirterek, "Başta Japonlar ve Çinliler olmak üzere değişik ülkelerden ilgi var. Fransızlar da, İtalyanlar da proje ile ilgileniyor." dedi.



Körfez geçişine de yapılacaktı

YİD modeli ile ihale edilen 412 kilometrelik "İzmit Körfez Geçişi ve Bursa-Balıkesir-İzmit Otoyolu" projesi içinde yer alan Körfez'e yapılacak köprü için de demiryolu düşünülmüştü. Köprünün iki katlı olması ya da ortadan demiryolu hattının geçmesi şeklinde planlanmıştı. Ancak ihaleye girecek müteahhitlerin maliyeti çok yükselteceğini ileri sürmesi üzerine Ulaştırma Bakanlığı, yayınlanan zeyilname ile demiryolu hattını kaldırmıştı. Eğer, İzmit Körfez Köprüsü üzerine demiryolu hattının yapılması projede yer almış olsaydı, İstanbul-İzmir, İstanbul-Bursa Hızlı Tren Hattı'nın büyük bir kısmı da tamamlanmış olacaktı.

Üçüncü boğaz köprüsünü de içine alan Kuzey Marmara Otoyol Projesi, Adapazarı-Akyazı kavşağından başlayacak, Adapazarı'nın kuzeyinden devam edecek. İzmit'in kuzeyinden, yeni inşa edilecek Gebze-İzmir otoyoluna bağlanacak. TEM Otoyolu'nun kuzeyinden, Ömerli-Sultanbeyli bölgesine ulaşacak. Proje kapsamında inşa edilecek üçüncü köprüden Avrupa yakasına geçilecek. Hadımköy, Çatalca ve Silivri'yi izleyecek. TEM Otoyolu'nun 4-5 kilometre kuzeyinden devam edecek. Kınalı üzerinden Tekirdağ'a bağlanacak.



Asma köprü olacak

Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, proje kapsamında inşa edilecek üçüncü boğaz köprüsünün temel özelliklerine ilişkin olarak da şu bilgileri verdi: "Asma köprü olacak. 1.275 metre açıklığı bulunacak. Yatırımcılara, aynen İzmit Körfez Geçiş Projesi'nde olduğu gibi trafik garantisi verilecek. Bu garanti devlete herhangi bir yük oluşturmayacak."