Üçüncü Köprü'den geçiş ücreti 10 lira

3. köprünün açılmasına günler kala 3. köprü geçiş ücretleri de netleşti. Peki, asıl adı Yavuz Sultan Selim Köprüsü olan 3.köprü ne zaman açılacak? Bağlantı yolları hangi aşamada? İşte 3. köprü son durum...

Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. köprü) 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla hizmete açılacak. 26 Ağustos’ta hizmete açılacak 3. köprü geçiş ücreti yılsonuna kadar otomobiller için 9.90 lira kamyonlar için ise 21.29 lira olacak.

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan da 3. köprünün inşaat alanını ziyaret etti.

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

"36 ayda bitirilmesi öngörülüyorken bu projenin 27 ayda bitirilmesi sadece Türkiye açısından değil dünya açısından da önemlidir. Geldiğimiz nokta şu ki peyzajın son aşamaları hariç proje bitme noktasında. Salı gününe kadar tüm çalışmalar tamamlanacak ve Cuma günü 26 Ağustos'ta ülkemizin gururu projeyi halkın hizmetine açacağız. Bu proje 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş otoyolla beraber içinde barındırdığı bir şerit gidiş bir şerit geliş raylı sistemiyle dünyada bir ilk. Bu köprü 59 metre genişliğiyle, 322 metrelik kule yüksekliğiyle de dünyada bir ilk. bin 408 metrelik ayak açıklığıyla da dünyada rekor denilebilecek bir açıklık. Köprü üzerinde Bu projenin bir başka özelliği var çok konuşuldu çevreye etkisi nasıl olacak diye. Herkes şunu bilmeli ki İstanbul şehrimizin ağır vasıtaların içinden geçişini alarak emisyonu azaltacağız ve tarihi dokusuyla dünyanın gözbebeği olan İstanbul'un omzundan kirliliği ve trafiği almış olacağız.

"5 Milyon 100 bin ağaç dikilecek"

Yaklaşık 300 bin ağaç Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Bakanlığımız tarafından başka alanlara aktarılmış. Ancak şu ana kadar 2 buçuk milyon ağaç diktik. Ayrıca hergün 10 bin ağaç dikmeye devam ederek toplamda bu proje kapsamında 5 milyon 100 bin ağaç dikmiş olacağız, İstanbul'un yükünü azaltmış olacağız ve 8 buçuk milyarlık bir projeyi hizmete sokmuş olacağız. Türk mühendisinin ve işçisinin alın teriyle, akıl teriyle ortaya çıkmış bu projeye katkısını koyan herkese teşekkür ediyorum. Türkiye büyük projeleri yapmaya alıştı. Anadolu coğrafyası harita üzerinde Avrupa ve Asya arasında köprü konumundadır. Ancak bu köprünün hakkını verir ve bunu bölünmüş yollarla, demiryollarıyla taçlandırırsanız Anadolu coğrafyasına gerçek köprü niteliğini kazandırmış olursunuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakanımız Binali Yıldırım'ın katkılarıyla bu projeleri gerçekleştiriyoruz.

Bu coğrafyada yaklaşık üç saatlik uçuşla bir buçuk milyon insana erişebiliyoruz. Bu insanların oluşturduğu yıllık ticaret hacmi 31 trilyon dolardır. Bizim yaptığımız o büyük pastadan pay alarak insanımızın refahını yükseltmek. Bu proje büyük fotoğrafın tamamlayıcısı olarak fonksiyonunu getirecek. Bu proje 26 Ağustos'ta otoyollarıyla bitmiş olacak hemen ardında etüt çalışmalarını yaptığımız demiryolunu da Akyazı'dan başlayarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün marifetiyle 3. havalimanına bağlamak. Çok önemli bir projeyi rekor sürede bitirdik. Sayın Başbakanımıza, desteklerinden dolayı hükümetimize ve himayelerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi iletmek istiyorum."