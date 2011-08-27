Üçüncü kez evlendi





T24 - Zeynep Tokuş okul yıllarından bu yana kendisini bir umutla bekleyen aşkıyla dün akşam evlendi.







2001'de Bülent Helvacı ile evlenip Alp ismini verdiği bir erkek çocuk dünyaya getiren Zeynep Tokuş, ikinci evliliğini doktor Alp Nuhoğlu ile yapmıştı. Bu evlilikten de Ali ismini verdiği bir oğlu olan Zeynep Tokuş, üçüncü kez nikâh masasına oturdu.





Damat Yılmaztürk'ün Demirciköy Çarmıklı Evleri'ndeki villasındaki düğüne çiftin aileleri ve yakın arkadaşları katıldı.





Ancak damat Erdem Yılmaztürk'ün babası Şakir Bey ve annesi Ümran Hanım oğullarının bu evliliğe sıcak bakmadığı iddia ediliyordu. Hatta Zeynep, "İstenmeyen gelin" ilan edildiği haberlerle gündeme gelmişti. Bu yüzden Şakir Bey'in düğüne katılmadığı iddia edildi.









