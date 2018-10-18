T24 LogoT24 Logo
Gündem

Üçüncü havalimanı uçak biletlerine yoğun ilgi

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)-TÜRK Hava Yolları'nın 29 Ekim günü açılışı gerçekleştirilecek İstanbul Yeni Havalimanı' ndan yapacağı seferler için bir haftada 6 bin 957 bilet satıldı

18 Ekim 2018 00:57

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)-TÜRK Hava Yolları\'nın 29 Ekim günü açılışı gerçekleştirilecek İstanbul Yeni Havalimanı\' ndan yapacağı seferler için bir haftada 6 bin 957 bilet satıldı. 
Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, \"İstanbul Yeni Havalimanında Ankara, Antalya, İzmir ve Ercan\'a promosyon fiyatları ile uçun. 7 günde 6957 kişi Yeni Havalimanından promosyon fiyatları ile uçmayı tercih etti. Büyük projeyi promosyon fiyatları ile deneyin lütfen\" dedi. 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YILDIZİSTANBULDHATÜRK Hava YollarıEkimYeni HavalimanıTwitterTürk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal EkşiYeni Havalimanında Ankara AntalyaErcanYeni HavalimanındanBüyük
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24