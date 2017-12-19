Üçüncü havalimanı için kurulan şirketin sermayesi artırıldı

Nisan ayında sermayesini 1 milyar 250 milyon liradan 2.5 milyar TL’ye yükselten İGA Havalimanı A.Ş, şirket sermayesini 4 milyar 450 milyon TL’ye çıkardı.

Cumhuriyet'ten Çiğdem Toker'in "İGA’dan 3. Havalimanı’na devasa kaynak Sermaye 4.5 milyar TL’ye çıktı" başlığıyla (19 Aralık 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Sıcak bir haber vereceğim bugün.

Ticaret Sicili gazetesinde dün yayımlanan önemli bir karara dair.

Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, önümüzdeki sene doğum günü 26 Şubat’ta açılması hedeflenen, yetişmeyeceği anlaşıldığında 29 Ekim 2018’e ertelenen 3. Havalimanı’nın şirketi İGA Havalimanı A.Ş’den. (Tabii bu takvim ötelemesi Gayrettepe-3. Havalimanı metro hattının tamamlanmasıyla da ilintili.)

Cengiz, Mapa, Limak, Kolin ve Kalyon şirketlerinin, yüzde 20’şer eşit hisseyle ortak olduğu şirket, 7 Aralık’ta olağanüstü genel kurula gitmiş; ana sözleşme değişikliği için.

Daha sekiz ay önce, nisan ayında sermayesini 1 milyar 250 milyon TL’den 2.5 milyar TL’ye yükselten İGA Havalimanı A.Ş, ciddi bir artırım daha yaptı.

Ve şirket sermayesini 4 milyar 450 milyon TL’ye çıkardı.

Evet İGA Havalimanı A.Ş’nin yeni sermayesi 4 milyar 450 milyon TL.

Böylece, düne kadar payı 500’er milyon TL olan ortakların her birinin yeni hissesi 890 milyon TL’ye yükseldi.

Yeni sermaye artırımıyla her bir şirket, 3. Havalimanı için 390’ar milyon TL ek sermaye koymuş oluyor. Şirketin ana sözleşmesine göre taahhüt edilen sermayenin en az yüzde 25’inin tescilden önce ödenmiş olması; kalan sermayenin ise gerçekleşen yatırım yüzde 20 özkaynak olmasını sağlayacak biçimde 24 ayda ödenmesi gerekiyor.



100 milyon Tl ile kuruldu

İGA Havalimanı 2013 Ekim ayında 100 milyon TL ile kuruldu.

Sermayesini Ocak 2015’te 250 milyon TL’ye çıkardı. Aynı yıl biterken, yani Aralık 2015’te 1 milyar 250 milyon TL’ye yükseltti. Bu tarihten kısa bir süre önce Ekim 2015’te de

3.5 milyar Avro’su kamu, 1.1 milyar Avro’su özel bankalar olmak üzere toplam 4.6 milyar Avro kredi finansmanının imza töreni yapılmıştı. Bu kredinin; üç pist ve 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etap için sağlandığı duyurulmuştu.

Hatırlatalım; Yap-İşlet-Devret modeliyle yaptırılan 3. Havalimanı, BorçÜstlenim Yönetmeliği kapsamında. Yani kredi finansmanı DHMİ’nin borç üstlenim taahhüdüyle mümkün oldu. DHMİ’nin o dönemki genel müdürü Serdar Hüseyin Yıldırım “Alınacak kredinin 5 milyar Avro’luk kısmına kefil olmuş oluyoruz” demişti.

Sermaye artırımlarının bir nedeninin fon ihtiyacını gidermek, büyük projelere finansman sağlamaya yönelik olduğunu biliyoruz. 3. Havalimanı’nda inşaat hızlı ilerliyor. İlerleme sağlandıkça yatırım ihtiyacının arttığı anlaşılıyor. 18 Aralık tarihli Sicil Gazetesi’nde yayımlanan kararda, artırılan tutar olan 1 milyar 950 milyon TL’yi beş ortak şirketin nakden ödediği belirtilmiş.

Beş ortağın, bu tutardaki sermaye artırımında -şirket başına- 390’ar milyon TL nakit ödeme kabiliyetlerinin dikkat çekici olduğunu not düşelim.