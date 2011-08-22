-Üçüncü Cumhurbaşkanı Bayar'ın 25. ölüm yılı ANKARA (A.A) - 22.08.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Türkiye'nin çok partili hayata geçişinde etkin rol oynadığını, çalışmalarıyla demokrasinin ve siyasi hayatın gelişmesine yapıcı katkılar sağladığını belirtti. Cumhurbaşkanı Gül, Üçüncü Cumhurbaşkanı Bayar'ın 25. ölüm yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, seçkin bir devlet ve siyaset adamı olan Bayar'ın Türkiye'ye büyük hizmetlerde bulunduğunu, gönüllerde müstesna bir yer edindiğini vurguladı. Gül, mesajında şunları kaydetti: ''Gerek Kurtuluş Savaşı'nda gerek Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarından başlayarak önemli görevler üstlenen Celal Bayar, hayatı boyunca ülkenin imar ve inşası, Türkiye'nin her bakımdan gelişip güçlenmesi için azimle çalışmış, fikirleri ve hizmetleriyle tarihimize damgasını vurmuştur. Türkiye'nin çok partili hayata geçişinde etkin rol oynayan Celal Bayar, çalışmalarıyla demokrasinin ve siyasi hayatın gelişmesine yapıcı katkılar sağlamıştır. Ömrünü milletimize hizmet için adayan Celal Bayar'ı daima saygıyla hatırlayacağız. Vefatının yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı, değerli devlet adamı Celal Bayar'ı şükran ve rahmetle anıyor, ailesine bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum.'' -TBMM Başkanı Çiçek TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın, kurumların oluşturulmasına ve Türkiye'nin gelişmesine önemli katkılar verdiğini belirtti. Celal Bayar'ın vefatının 25. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Çiçek, şunları kaydetti: ''Merhum Celal Bayar, Kurtuluş Savaşımıza katılmış, başbakan ve cumhurbaşkanı olarak ülkemize hizmetlerde bulunmuş önemli bir devlet adamıdır. Cumhuriyet'in kuruluşunda üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmiş olan Celal Bayar, kurumların oluşturulmasına ve ülkemizin gelişmesine önemli katkılar vermiştir. Üçüncü Cumhurbaşkanımız merhum Celal Bayar, ülkemize yaptığı hizmetler dolayısıyla saygıyla anılacaktır. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı ölüm yıl dönümü vesilesiyle saygı ve rahmetle anıyorum.'' -Başbakan Erdoğan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise ''İstiklal mücadelemizde, Cumhuriyetimizin kuruluşunda önemli görevler üstlenen, demokrasimizin gelişmesinde büyük çabalar harcayan merhum Celal Bayar'ı ebediyete intikalinin 25. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum'' dedi. Başbakan Erdoğan, Üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın 25. ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajda şunlar kaydedildi: ''Üçüncü Cumhurbaşkanımız Celal Bayar, siyasi hayatımızda ve yakın tarihimizde derin izler bırakan değerli bir siyaset ve devlet adamıdır. İstiklal mücadelemizde, Cumhuriyetimizin kuruluşunda önemli görevler üstlenen, demokrasimizin gelişmesinde büyük çabalar harcayan merhum Celal Bayar'ı ebediyete intikalinin 25. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.''