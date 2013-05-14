Üçüncü çocuğa 5 bin lira teşvik mi verilecek?

Nüfus artışını teşvik için yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında Aile ve Sosyal Politikalar, Maliye, Kalkınma ve Çalışma bakanlıklarının üzerinde çalıştığı düzenlemede, özellikle 3. çocuk için 5 bin lira teşvik verilmesi gündemde.

Zaman Gazetesi'nde Çağlar Avcı imzası ile yayınlanan habere göre, bakanların yaptığı toplantılarda telaffuz edilen rakam ise 5 bin lira. Düzenlemeden, ev hanımlarının da yararlanması hedefleniyor.

Ayrıca çalışan anneler için doğumun ardından verilen resmî izin bitince esnek çalışma modeli getiriliyor. Bu süreçte devlet, işverene özellikle maaş ve prim desteği sağlayacak. Çalışan anne adayı günün belli kısmını evinde çocuğu ile geçirecek, bu süre yarım güne kadar çıkabilecek. Hazırlanan çalışmanın yakında Başbakan Tayyip Erdoğan’a sunulması bekleniyor.

Türkiye’de nüfus alanında yapılan araştırmalar ise ülkede bir an önce nüfus teşvikini artırıcı önlemlerin hayata geçirilmesini önemli hale getiriyor. Bakanların yaptığı ortak toplantılarda bu konu sıklıkla gündeme geliyor.

Türkiye’de kabaca yıllık bir milyon 250 bin doğumun yüzde 60’ı yani 750 bini ilk doğum ve sonra gelen 500 bin doğum ise sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü çocukları kapsaması üzerinde duruluyor. Özellikle ikinci çocuktan sonraki düşüşlerin ciddi tehlike olduğu vurgulanıyor. TÜİK 2011 verilerine göre Türkiye’de doğurganlık hızı 2,02 olurken, bu rakam 2012’de belli bir oranda artarak 2,08’e çıksa bile yeterli görülmüyor.

Çünkü yapılan diğer çalışmalar tehlikenin devam ettiğini gösteriyor. 2012 yılında Sağlık Bakanlığı’nın 121 bin kadınla birebir görüşerek yaptırdığı araştırma sonucunda Türkiye için toplam doğurganlık hızı ikinin de altına düşerek 1.90’a geriledi. Yani nüfusun yenilenme oranı olan 2,1’in çok çok altı.