Üçüncü Balyoz Davası ve 'İrtica ile Mücadele Eylem Planı' Davası başladı

T24 - Üçüncü ''Balyoz Planı'' davası kapsamında Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Abdullah Can Erenoğlu, Koramiral Deniz Cora, korgeneraller Korcan Pulatsü, Ziya Güler ve Rıdvan Ulugüler ile HAVELSAN Genel Müdürü Ömer Faruk Yarman'ın da aralarında bulunduğu 64'ü tutuklu 143 sanığın yargılanmasına başlandı. Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hasan Iğsız, Yeditepe Üniversitesi kurucusu Bedrettin Dalan ve emekli Albay Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu 29 sanıklı ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasının 47. duruşması başladı.





İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin yanındaki salonda yapılan duruşmaya, Abdullah Can Erenoğlu, Deniz Cora, Korcan Pulatsü, Ziya Güler ve Rıdvan Ulugüler'in de aralarında bulunduğu 62 tutuklu sanık ile tutuksuz yargılanan 60 kişi katıldı.



Tutuklu sanıklar Derya Ön ve Mustafa İlhan ile ikinci ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu yargılanan bu davanın tutuksuz sanığı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün de aralarında bulunduğu 19 tutuksuz sanık ise duruşmaya gelmedi.



Duruşmada, 264 sayfalık iddianamenin okunması için TRT tarafından görevlendirilen 2 spiker de hazır bulundu.

"İrtica ile Mücadele Eylem Planı" davasında 47. duruşma



Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hasan Iğsız, Yeditepe Üniversitesi kurucusu Bedrettin Dalan ve emekli Albay Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu 29 sanıklı ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasının 47. duruşması başladı.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki küçük salonda görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu sanıklar emekli Orgeneral Hasan Iğsız, Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, korgeneraller Mehmet Eröz ve İsmail Hakkı Pekin, Tümgeneral Hıfzı Çubuklu, Tuğamiral Alaettin Sevim, albaylar Sedat Özüer ve Ziya İlker Göktaş, emekli albaylar Dursun Çiçek, Fuat Selvi, Hulusi Gülbahar ve Cemal Gökçeoğlu, sivil memur Mehmet Bülent Sarıkahya, eski Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Deniz Yıldırım katıldı.



YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığına atanan ve hakkında yakalama kararı bulunan Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler ve Tümgeneral Mustafa Bakıcı ile kırmızı bülten ile aranan Bedrettin Dalan ise duruşmaya gelmedi.



İkinci ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu yargılanan Hasan Atamam Yıldırım ile mahkeme heyeti tarafından 23 Aralık Cuma tarihindeki oturumda 16 celse duruşmalardan men edilmesine karar verilen avukat Serdar Öztürk'ün katılmadığı duruşmada, 3 tutuksuz sanık da hazır bulundu.



Duruşma, Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu'nun savunması ile devam ediyor.