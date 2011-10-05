Uçuklarda gizli tehlikeye dikkat!



T24 - Aşırı yorgunluk, stres ya da üzüntü ile ortaya çıkabilen uçuk virüsünün, iç kulağa yerleşmesi baş dönmesine yol açabiliyor.





Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Bayramoğlu, yaptığı açıklamada, baş dönmesinin tıpta “vertigo” diye isimlendirildiği, ancak kesinlikle bir hastalık olmadığını söyledi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, çeşitli hastalıkların baş dönmesine neden olabildiğini belirten Bayramoğlu, eşyaların, cisimlerin ya da kişinin bulunduğu ortamı hareket ediyormuş gibi algılamasının ve bu şikayetlere bulantının eşlik etmesinin baş dönmesi olarak tanımlandığını ifade etti.

Bayramoğlu, hemen hemen insanların çoğunun yaşamının bir döneminde baş dönmesi şikayetinde bulunduğunu dile getirerek, sık sık gerçek baş dönmesi ile dengesizlik ya da göz kararmasının karıştırıldığını anlattı.

Ani bir hareket sonrası ortaya çıkan ve tansiyon düşmesinden kaynaklanan durumun “göz kararması” olduğunu belirten Bayramoğlu, uzun süre açlık sonrası kan şekerinin düşmesi ile ortaya çıkan sersemlik halinin ise “dengesizlik” olduğuna dikkati çekti.





“İnsanların bu yüzden yüzde 99'u uçuk virüsü taşıyıcısı"

Bayramoğlu, baş dönmesinin iç kulaktan ya da beyindeki denge merkezindeki sorunlardan kaynaklanabildiğini belirtti.

Kulaktaki sorunların iç kulaktaki denge merkezine bağlı ortaya çıktığını dile getiren Bayramoğlu, denge sinirinin iltihabının iç kulaktaki hastalıklardan biri olduğunu ve baş dönmesine yol açtığını söyledi.





Bayramoğlu, şunları kaydetti:

“Buna, genellikle virüsler yol açar, özellikle uçuk virüsü etkilidir. Stres, yorgunluk, üzüntü ile ortaya çıkan uçuk virüsü, dudak gibi bölgelerde ortaya çıkar ve bir süre sonra geçer, ama hiçbir zaman ortadan kalkmaz. Vücutta yaşamaya devam eder, adeta uyur.

İnsanların yüzde 99'u uçuk virüsü taşıyıcısıdır. Uçuk virüsü, iç kulaktaki denge sinirinin çekirdeğine yerleşebilir. Yerleşen virüs, iç kulaktaki denge merkezinde ödeme yol açar ve kişide baş dönmesine yol açar. İç kulaktaki ödem geçtiğinde kişideki bulantı ve baş dönmesi şikayeti de ortadan kalkar.

Bu arada uçuk virüsünün, işitme sinirine yerleşmesi halinde kişide ağır işitme kaybı, yüz sinirini tutması halinde ise yüz felci ortaya çıkabilir.”





Steresten uzak durun

Bayramoğlu'nun verdiği bilgiye göre, tedavi ile ortadan kaldırılamayan uçuk virüsünün, ancak çeşitli krem ya da ilaçlarla yayılması engellenebiliyor.

Kişilerin, uyuyan tehlike olan uçuk virüsünün etkili hale gelmemesi için stresten, üzüntüden, aşırı heyecandan ve yorgunluktan kaçınmaya özen gösterilmesi gerekiyor. Özellikle önceden böyle bir durumla karşılaşmış olanların, daha dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

Uçuk çıkması halinde, mutlaka kişinin bir hekime başvurarak, uçuk virüsünün yayılmasının engellenmesi gerekiyor. Uçukla birlikte kişide baş dönmesi olması halinde, KBB uzmanın giderek baş dönmesinin virüsün iç kulağa yerleşmesinden kaynaklanıp kaynaklanmadığının tespit edilmesi isteniyor.

Çünkü, mutlaka baş dönmesinin başka hastalıklardan kaynaklanıp kaynaklanmadığının belirlenmesi gerekiyor. Kişilerin, şikayetlerin ortaya çıktığı ilk üç gün içinde hekime başvurması, tanı konularak, tedaviden etkin sonuç alınabilmesi için önem taşıyor.



İç kulak tümörleri de baş dönmesine yol açıyor

Baş dönmesi, virüslerden kaynaklanabilen ya da travma sonrası ortaya çıkabilen kulaktaki denge kristallerinin oynaması, iç kulaktaki sıvı fazlalığından, orta kulaktaki iltihabın iç kulağa ilerlemesinden, doğuştan kulaktaki bazı eksikliklerden, iç kulaktaki denge sinirinin beyine gittiği yerde damarların baskı yapmasından kaynaklanabiliyor.

Ayrıca beyin içine uzanan iç kulak tümörleri de baş dönmesine yol açabiliyor.







