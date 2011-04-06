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Yaşam

'Ucube'yi rengarenk boyadılar

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 'ucube' diye nitelendirdiği ve kaldırılmasına karar...

06 Nisan 2011 03:00

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 'ucube' diye nitelendirdiği ve kaldırılmasına karar verilen Kars'taki İnsanlık Anıtının zemin duvarı, dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından rengarenk boyandı.

Rengarenk İnsanlık Anıtı!

Kars Belediyesi 7 Mart 2011 günü İnsanlık Anıtı'nın yıkım ihalesini yaptı. Ancak İstanbul'da yaşayan Heykeltıraş Mehmet Aksoy'un avukatları Turgut Kazan, Aslı Kazan ve Serdar Laçin, aynı gün Erzurum 1'inci İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Bu dava sonucunda İnsanlık Anıtı ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verildi. Aksoy'un avukatları, "Geri dönüşümü olmayan bir zararın doğmaması için Erzurum 1'inci İdare Mahkemesi yıkım kararına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Anıt, dava sonuçlanıncaya kadar yıkılamayacak" dedi.

Bunun üzerine Kars Belediye Başkanlığı 1'inci İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararına itiraz etti. Bir üst mahkemeye yapılan itiraz sonucunda Bölge İdare Mahkemesi 16 Mart 2011 tarihinde İnsanlık Anıtı ile ilgili alınan yürütmenin durdurulması kararını kaldırdı.


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