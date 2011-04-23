'Ucube'ye 2 bin kişilik koruma kalkanı!

T24

İstanbul’dan bir grup sanatçı, kaldırılması için hazırlıklara başlanan İnsanlık Anıtı önünde basın açıklaması yapmak üzere uçakla Kars’a geldi. Edip Akbayram, Tarık Akan, Suavi, Rutkay Aziz, Onur Akın, Menderes Samancılar gibi sanatçıların yeraldığı kafilede Erzincan eski Cumhuriyet Başsavcısı ve CHP Denizli Milletvekili adayı İlhan Cihaner, Heykeltraş Mehmet Aksoy, Avukat Turgut Kazan, Kars eski Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu da yeraldı. Yaklaşık 2 bin kişilik grup kent merkezinden Sukapı Mahallesinde bulunan İnsanlık Anıtına otobüs, minibüs ve otomobillerle gitti.İnsanlığa barış getirmesi dileğiyle İnsanlık anıtını yaptıran dönemin belediye başkanı ve CHP Kars Milletvekili adayı Naif Alibeyoğlu, anıtın değil yüreklerin yıkılacağını belirtti. Soykırım anıtlarına karşı insanlık anıtını yaptırdıklarını anlatan Alibeyoğlu, "Tek amacımız dünyaya barışı duyurmaktı. 7 yıldan beri bu anıtı niye yaptığımızı anlattık" diye konuştu.İnsanlık anıtı önünde düzenlenen mitingde konuşan heykeltıraş Mehmet Aksoy’un avukatı Turgut Kazan, yıkımla ilgili hukuksal anlamda bir çözüm kalmadığını belirtti. Kazan, 12 Haziran seçimlerinde bunun hesabının sorulmasını istedi. Sanatçılara destek için Kars’a gelen Erzincan eski Cumhuriyet Başsavcısı ve CHP Denizli Milletvekili adayı İlhan Cihaner, heykele sahip çıkarak 12 Haziran'da iktidarı yıkacaklarını ileri sürdü. Cihaner konuşurken, anıt önünde toplananlar ’Seni yargılayanlar yargılanacaktır’ sloganı attı.Sanatçılar olarak bu tür mücadelelerin içine göğüslerini gererek girdiklerini belirten Tarık Akan ise heykelle ilgili bu aşamaya gelinmesinden üzüntü duyduklarını bildirdi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen sanatçılara teşekkür eden heykeltıraş Mehmet Aksoy, "Yorgunsunuz ama umut saçıyorsunuz. Ressam, müzisyen, şarkıcı, aktrist arkadaşlarım, yazar dostlarım, sanatsever arkadaşlar hepinizi candan kucaklıyorum. Sanatımızın onurunu korumak için buradayız" dedi.Sanatın ruhu temizlediğini, kafaları ucubelerden, putlardan koruduğunu savunan Mehmet Aksoy, "Sanat yenmez ama ’ekmek, su kadar gereklidir’ demek için burdayız. Düşmanlıklar, savaşlar son bulsun, insanlığa uzanan el tutulsun diye o eli tutmak için burdayız. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan’a ve Cumhuriyetimize sahip çıkmak, böyle bir günde heykelin yıkımını başlatmamak için burdayız. Tek doğru benim doğrum, tek hukuk benim hukukum diyenlere, taammüden cinayetlere, yargısız infazlara, güzeli çirkin, kötüyü iyi, haklıyı haksız, şerefsizi şerefli, gösterenlere karşı burdayız" diye konuştu.İnsanlık anıtı önünde toplanan yaklaşık 2 bin kişi ’anıtı yıkınlar, memleketi satanlar’, ’Boyun eğme saltanata dur de’ diye slogan attılar. Basın açıklamasına katılan çeşitli kültür sanat derneklerinin başkanları yıkım kararına tepki gösterdiler.