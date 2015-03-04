'Ucube'nin yaratıcısı: Erdoğan'ın haram parasını heykele yatırmam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kars’ta yıktırılan İnsanlık Anıtı’na “ucube” diyerek heykeltıraş Mehmet Aksoy’a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkûm oldu. Yeni “ucube”ler dikeceğini söyleyen Aksoy, “Davada kazandığınız parayla yeni heykeller yapacak mısınız?” sorumuzu ise “Haram parayı heykele yatırmam” şeklinde yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan olduğu 8 Ocak 2011’de Kars’ta düzenlediği mitingde, İnsanlık Anıtı’na “ucube” demiş ve ardından anıt vinçle linç edilmişti. Aksoy da avukatı Turgut Kazan aracılığıyla tazminat davası açmıştı. İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava dün sonuçlandı ve Erdoğan tazminat ödemeye mahkûm edildi.

Cumhuriyet'ten Ceren Çıplak'ın haberine göre Aksoy, davayla ilgili olarak “Başbakanlık ve çeşitli makamlarda oturan temsilciler sanata ve sanatçının onuruna hakaret edemez. Bu dava bunun ispatı olmuştur. Sokaktaki adam heykeli sevmeyebilir, beğenmeyebilir, her türlü fikrini söyleyebilir ama başbakan diyemez, dememeli. Makamını kullanarak hakaret etmemeli. Bu dava Türkiye’de dolaşan karabulutların arasından küçük bir umut ışığı çaktı” dedi.

Sanata ve sanatçıya baskı olduğunu ancak direnmeye, mücadele etmeye devam edeceğini söyleyen Aksoy, “Erdoğan’ın heykelden anlamadığını, heykele karşı olduğunu biliyorum. Heykele put diye baktığını da biliyorum, ama konumu gereği bir Başbakan bunu ilan edemez” diye konuştu.

Aksay, şu günlerde Gezi Direnişi’yle ilgili bir heykel çalışma yaptığını, bu heykelin ardından da Madımak katliamı için heykel yapacağını aktırdı.

İnsanlık onuru için baskılara karşı boyun eğilmemesi gerektiğini vurgulayan Aksoy, “Heykel hayat gibi, devam ediyor, durmaz. Sanat, heykel kültürümüz direniyor. Sanatın ve heykelin onurunu korumaya çalışıyorum. Korumaya devam da edeceğim çünkü inandığım şey bu. Sanatla, heykelle, form diliyle konuşuyorum” dedi.

Yıktırılan İnsanlık Anıtı heykelinin parçalarının Kars Belediyesi’nin çöplüğünde, bir tarlada tutulduğunu belirten Aksoy, heykeli yeniden aynı yere inşaa etmek istediğini söyledi.