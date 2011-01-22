Uçtu uçtu kartal uçtu!

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Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında istediğini bulamayan Beşiktaş, devre arasında yaptığı yıldız transferlerin ardından ikinci yarıya müthiş bir başlangıç yaptı. Kara Kartal'a farklı galibiyeti getiren goller, Nobre(2), Guti(2) ve Simao'dan geldi.Maça taraftarının Türkçe ve Portekizce tezahüratları ile başlayan Beşiktaş, ilk dakikadan itibaren rakip kalede büyük baskı kurdu. Özellikle Quaresma ile etkili olan siyah-beyazlılar Bucaspor'u bunalttı.4. dakikada Quaresma, sağ kanatta 4 Bucasporlu oyuncuyu adeta ipe dizerek son çizgiye indi. Ortasında, Nobre pozisyondan yararlanamadı.Beşiktaş aradığı golü 7. dakikada Nobre ile buldu. Sağ taraftan Guti'nin kullandığı köşe vuruşuna ön direkte kafayı vuran Mert Nobre, siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi.Golün ardından Beşiktaş fırtınası biraz olsun dindi. Tempoyu düşüren Kara Kartal, 18. dakikada penaltı kazandı. Kornerden gelen topa yükselen Nobre, yine kafa vuruşunu yaptı. Ancak bu defa Beto, elle kesince Guti beyaz noktaya gitti. Penaltı vuruşunu kullanan İspanyol yıldız, topu kalenin tavanına astı adeta.İlk yarıda çok üstün olan Beşiktaş, zaman zaman kalesinde çok net pozisyonlar da verdi. Özellikle 21. dakikada Musa ve 32. dakikada Beto, kaleci Cenk ile karşı karşıya pozisyonlardan yararlanamadı.Devrenin sonuna doğru iyice düşen tempo, yine Q7'nin muhteşem hareketleri ile yükseldi.Quaresma'nın ceza yayı üzerinden çok sert şutu defanstan döndü. Boşta kalan topu rahat bir şekilde ağlara yollayan Simao, Beşiktaş taraftarına 'merhaba' dedi.Beşiktaş, büyük bir kısmında üstün olduğu ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.İkinci yarı da ise oyunu kontrol edip, tempoyu sürekli düşüren bir Beşiktaş vardı sahada. Devrenin hemen başında Bucaspor daha etkiliydi. Mendy ile iki net gol pozisyonu yakalayan Bucaspor, bu fırsatları da değerlendiremedi.Siyah-beyazlılar 60. dakikadan itibaren yeniden vites yükseltti. Oyuna tekrar ağırlığını koyan Beşiktaş, Quaresma ile 3'e 1 pozisyondan yararlanamadı. Q7, boş durumdaki vatandaşı Almeida ile topu buluşturmak istedi ancak araya giren Koray topu kornere uzaklaştırdı.Beşiktaş'ın 4. golü Nobre'den geldi. İsmail Köybaşı, sol kanattan çok güzel ortaladı. Nobre, kale çizgisi üzerinde kafa vuruşunu yaptı ve kaleci Londak'ın müdahalesine rağmen topu ağlara yolladı. Nobre, kendisinin ikinci golüne imza atarken, Beşiktaş'ı da 4-0 öne geçirdi.73. dakikada sahneye birkez daha Guti çıktı. Soldan Simao'nun ortasında top boşta kaldı. Guti, ceza sahası içinde önünde kalan topa çok sert vurdu ve durumu 5-0 yaptı. Bu golün hemen ardından Bucaspor, Musa Aydın ile farkı 4'e indirdi. Defansın arkasına atılan topa hareketlenen Musa, kaleci Cenk'i geçerek topu boş ağlara yolladı.Bucasporlu Musa, aynı zamanda karşılaşmanın skorunu da belirleyen golü kaydetti. Devre arasında yaptığı yıldız transferler ile adından çok söz ettiren Beşiktaş, ikinci yarıya da çok farklı bir başlangıç yaptı.