4. Uluslararası Bursa İpek Yolu Film Festivali’nin en renkli etkinliklerinden “Ücretsiz Sinema Kursları”na başvurular başladı.



Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ve 14-22 Kasım 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 4. Uluslararası Bursa İpek Yolu Film Festivali’nin en renkli etkinliklerinden “Ücretsiz Sinema Kursları”na başvurular başladı.



Festivalin ilk yılından bugüne Festival’in klasiği haline gelen ve film gösterimlerinden sonra Bursalıların en fazla ilgi gösterdiği etkinliklerden biri olan Ücretsiz Sinema Kursları birbirinden değerli isimleri yine Bursa’ya taşıyor.



Yönetmenlik, yapımcılık, oyunculuk gibi sinema sanatının tüm alanlarında sanatçıları, akademisyenleri ve sektörün önde gelen isimlerini sinemaseverlerle buluşturan ve iyi birer sinema izleyicisi yetiştirerek Bursa’da festival kültürünün oluşumuna katkı sağlayan kurslar, bu yıl geçtiğimiz yıllardan daha yoğun bir programla Tayyare Kültür Merkezi’nde eğitimlere devam edecek.



Türk ve Dünya sinema tarihi derslerinin yanı sıra, bir filmin yapım öncesi, yapım aşaması ve yapım sonrası tüm süreçlerinin de anlatıldığı kurslar, bir film festivali içerisinde düzenlenen eğitim dizisi ile de bir ilk olmayı başardı. Her yıl binin üzerinde başvurunun olduğu, bir yandan başvuru taleplerini karşılamak, diğer yandan da derslerin verimliliğini sağlamak açısından 110 kişinin kabul edilebildiği bu etkinlikte, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu sene de birbirinden ünlü isimler ve profesyoneller sinemaseverlerle buluşacak.



Bursa Tayyare Kültür Merkezi’nde Festival haftası içerisinde düzenlenecek Ücretsiz Sinema Kursları’nda, toplamda 12 ders işlenecek. Yoğun bir programa sahip olan kurslarda katılımcılardan derslerin, en az yüzde 80’ini takip etmeleri istenmektedir. Kursları başarı ile tamamlayan öğrencilere, kurs bitimi sonrası düzenlenecek törenle katılım sertifikaları verilecek.



Sinemamızın iki ünlü ismi Dolunay Soysert ve Sinan Tuzcuoğlu “Oyunculuk” derslerini ayrı ayrı verirken; ‘Şellale’ ve ‘Eve Giden Yol’ filmlerin yönetmeni Semir Aslanyürek “Yönetmenlik” dersini verecek. Mehmet Açar “Film Analizi” dersi ile bir filmin izlenirken nasıl çözümlenmesi gerektiğini anlatacak. ‘Eşkıya’, ‘Organize İşler’ gibi pek çok yapıma imza atan ülkemizin en önemli görüntü yönetmenlerinden Uğur İçbak aydınlatma ve kompozisyon konularındaki tecrübelerini “Görüntü Yönetimi” dersinde aktaracak. “Sinema ve Video Kameraları” kullanımı konusunda Sinan Toğrul; “Yapımcılık” dersi için ise ‘Tatil Kitabı’ ve ‘Kara Bulut’ filmlerinin yapımcısı olan Bulut Yapım’dan Yamaç Okur ve Nadir Öperli, Bursalı sinemaseverlerle buluşacak. Festival yayınlarından ‘Film Gibi Hayatlar’ kitabının yazarı sinema araştırmacısı Ali Can Sekmeç “Türk Sinema Tarihi”; Aylık Altyazı Dergisi Yayın Kurulu Üyesi Senem Aytaç ise “Dünya Sinema Tarihi” derslerini anlatacaklar. Senaryolarını yazdığı ‘Beynelmilel’ ve ‘O… Çocukları’ filmleriyle, ses getiren yapımlarda imzası bulunan Sırrı Süreyya Önder “Senaryo” dersleri ile senaryo yazmanın kurallarını ve inceliklerini kursiyerlerle paylaşacak. ‘Gora’, ‘Organize İşler’ ve ‘Yedi Kocalı Hürmüz’ filmlerini kurgulayan Mustafa Preşeva “Kurgu” dersinde bir filmin kurgulanma aşamalarını ve temel prensiplerini anlatacak. Sinemanın görsel destekçisi “Makyaj” dersinde Sevtap Aytuğ sinema ve efektif makyaj konularını anlatacak. Sinefekt Kreatif Yönetmeni Lamia Karaali Preşeva ve görsel efekt uzmanı Alper Oktay, teknolojinin sinemaya yansıyan yüzü animasyonun kullanımı ve araçlarını, “Bilgisayar Destekli Animasyon Teknikleri” başlığı altında katılımcılara anlatacak. Sinemamızın unutulmaz oyuncusu İzzet Günay “Oyunculuk” atölyesinde yılların oyunculuk tecrübesini katılımcılara aktaracak.



Bursa Tayyare Kültür Merkezi’nde 14-19 Kasım tarihleri arasında düzenlenen ve 6 gün sürecek olan Ücretsiz Sinema Kursları’nda, toplamda 12 ders işlenecek. Kursları başarı ile tamamlayan öğrencilere, kurs bitimi sonrası düzenlenecek törenle katılım sertifikaları verilecektir.



110 kişinin kabul edileceği Sinema Kursları’na katılmak isteyen sinemaseverler başvurularını, festivalin www.ipekyolufilmfest.com web adresi üzerinden, en geç 4 Kasım 2009 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir. Ücretsiz Sinema Kurs afişlerinin konsept fotoğrafları, fotoğraf sanatçıları Gül Gülbahar ve Nurdan Sözgen’e, afiş tasarımı ise grafik sanatçısı Yıldız Metan’a ait.