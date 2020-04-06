Ücretsiz maske başvuruları artık e-Devlet Kapısı'ndan yapılacak

Yeni tip Koronavirüs'le mücadele kapsamında getirilen toplu alanlarda maske takılması zorunluluğu sonrası vatandaşlar ücretsiz maske talebini sosyal medyada görünür kıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan maske satış noktaları kurulacağını açıklamıştı ancak daha sonra Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı maskelerin ücretsiz dağıtılacağını duyurdu.

Ücretsiz maske başvurularının maske.epttavm.com 'dan yapılacağı belirtildi. Ancak siteye girenler "Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularını en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz" yazısı ile karşılaştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, başvuru yapan 20-65 yaş arası her vatandaşın evine haftada 5 adet maske teslim edileceğini söylemişti.