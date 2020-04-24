"Ücretsiz izne çıkartıldık, cebimizde markete gidecek paramız kalmadı"

Koronovirüs nedeniyle çalışanların ücretsiz izne çıkarıldığı, maaşların ödenmediği Taksim’deki Green Park Hotel çalışan bir işçi, abisinin de ücretsiz izne çıkarıldığını sadece annesinin 700 liralık emekli maaşıyla geçinmeye çalıştıklarını anlattı.

Bu sözler Taksim’deki Green Park Otel’de çalışan Yusuf’a (gerçek ismi değil) ait. Yusuf’un mart ayı maaşı ödenmediği gibi, Koronovirüs salgını nedeniyle ücretsiz izne çıkartılan binlerce çalışandan sadece birisi. Çalışanların bazılarına arabulucu yöntemiyle tazminatlarının bir kısmı ödenerek çıkışlarının da verildiğini söyleyen Yusuf yaşadıklarını bianet'ten Hikmet Adal'a şöyle anlattı:

"İşten kovulanlar oldu"

"Maaşlarımız ayın 15’inde yatıyordu ama Mart’ın 15’in yatması gereken maaşlarımız hala yatmadı. 20 Mart’ta ise ücretsiz izne çıkartıldık. Bazı çalışanlar ise “Müşteri gelmiyor, kapatmak zorunda kalacağız” denilerek işten kovuldu. Arabuluculuk yöntemiyle alması gereken tazminatlarının yarısını dahi alamadılar.

"Bizle de bir toplantı yapan otel yönetimi ücretsiz izin dayatmasında bulundu. 22 Mart’tan beri ücretsiz izindeyim.

"Oteli aradığımızda kimseyi muhatap alamıyoruz. Sokağa çıkma yasakları uygulanıyor ve cebimizde alışveriş yapacak paramız dahi kalmadı. Bu bütün çalışanlar için geçerli.

"Oysa ki patronumuzun servetine göre bizim maaşlarımız hiçbir şey. Dokuz oteli, Londra’da oteli bulunan, inşaat işi yapan patronumuz şimdi Koronavirüs'ü bahane ederek maaşımızı vermiyor.

"Sadece annemin emekli maaşı var"

"Otel kapalı kapalı kalmasın diye gündüz beş akşamları dört kişilik vardiyayla iş döndürülüyor. Çalışan arkadaşlarımız da kendi ceplerinden yol paraları vermelerine rağmen onlar da mağdur edilmiş durumda.

"Otelde 45 kadar işçi çalışıyordu ve herkes aynı durumda. Kısa çalışma ödeneğine başvurmuşlar ama oradan da henüz bir sonuç çıkmamış. Maaşlar konusunda birkaç gün önce muhasebeciyi aradığımda ‘Benden çıktı, merkez halledecek’ dedi. Ama öğrendik ki, patronun oğlu ve kızı konuşarak bir karar verecekmiş. Şimdi patronun kızı ve oğlunun iki lafı arasında mı benim emeğimin karşılığı. Emeğimin karşılığını onların lafıyla mı alacağım?

"Benim annem ve babam ayrı. Abim, annem ve ben birlikte yaşıyoruz. Annemin babasından kalma 700-800 liralık bir maaşı var. Abim de ücretsiz izne çıkartılmış durumda. Benim şu an cebimde tek kuruş param kalmadı. Parasız evde yatıyorum kaç gündür. Ne yapacağımızı şaşırdık. Gariban gariban bir birimize bakıp oturuyoruz."

Otel açıklama yapmadı

Konuyla ilgili olarak telefonla ulaştığımız Green Park Taksim oteli yetkilileri yaşananları doğrularken bir açıklamada bulunmak istemedi. Konuyu amirlerine ileteceklerini, gazetemize geri dönüş sağlanacağını söylediler.