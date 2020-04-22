Ücretsiz izne ayrılan çalışanlar için 'Nakdi Ücret Desteği' uygulamasının başvuruları başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izne ayrılan işçilerimiz için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladığını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Nakdi Ücret Desteği'ne başvuru sisteminin bugün açıldığını belirterek, işverenlerin ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin bildirimlerini SGK'nin https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek bugünden itibaren yapabileceklerini ifade etti.

Bildirimlerin ücretsiz izin verilen her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ücretsiz iznin verildiği ayı izleyen ayın 3'üne kadar yapılacağını bildiren Selçuk, çalışanların ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmadığını vurguladı.

8 Mayıs'tan itibaren ödenecek

15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da Nakdi Ücret Desteği verileceğini bildiren Selçuk, bu işçilerin daha önce yapmış oldukları işsizlik ödeneği başvurusu dışında herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmadığını kaydetti.

Selçuk, 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanların, https://esube.iskur.gov.tr adresinden veya e-devlet aracılığıyla işsizlik ödeneğine başvuruda bulunabileceğini belirterek, "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizle 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara, Nakdi Ücret Desteği, İŞKUR tarafından izleyen ayın 8'inden itibaren ödenecek" ifadelerini kullandı.

Nakdi Ücret Desteği uygulamasından kimlerin yararlanacağına ilişkin Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğimizden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilerimize yönelik bir uygulamamız" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek programına e-devlet üzerinden şu ana kadar 800 bini aşkın başvuru aldıklarını bildirdi.

Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında üç fazda yürütülen destek ödemelerine yönelik soru üzerine Selçuk, pandemi süresince Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi adı altında çok kapsamı bir "sosyal koruma kalkanı" oluşturduklarını, bunu da sosyal güvenlik ve çalışma hayatı, sosyal hizmetlerde alınan önlemler ve sosyal yardımlar olmak üzere 3 başlıkta topladıklarını anımsattı.

Yoğun bir çalışma neticesinde sosyal yardımları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile üç faz altında topladıklarını belirten Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Bu üç fazdan birincisini 2,1 milyon haneye 1000'er lira destek vererek tamamladık. İkinci fazda da yine hedefimiz 2,3 milyon haneye ulaşmaktı. Özellikle vakıflardan süreli yardımlar alanlar ve belli bir kıstasta olanlar dahilinde ve biz şu anda 2,3 milyon hanemizin de 1,3 milyon hanesine ulaşmış durumdayız. Diğerlerine de yine bu hafta içinde ulaşıyoruz. Ayrıca pazartesinden itibaren Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama neticesinde faz 3'ü de başlattık. Faz 3'te de e-devlet sistemi üzerinden başvurular almaya başladık"

Bakan Selçuk, e-devlet üzeriden müracaat yapamayacak olanlar ya da internet kullanmayanlara nasıl bir destek verildiği yönündeki soru üzerine, ailede bir kişinin e-devlet şifresi olması halinde hane bazlı sisteme başvurulabildiğini, internet ya da şifre alınmasında herhangi bir sorun yaşanması halinde ise il ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla sistemden yararlanılabileceğini söyledi.