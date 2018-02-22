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Ekonomi

Ücretsiz dükkanlarda 15 günde bir el ürünlerini satıyorlar

İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE Belediyesi’nin, Sosyal Yardım Projeleri kapsamında düzenlemiş olduğu son durak Hanımeli Çarşısı, Ümraniyelilere hizmet vermeye devam ediyor

22 Şubat 2018 18:33

İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE Belediyesi’nin, Sosyal Yardım Projeleri kapsamında düzenlemiş olduğu son durak Hanımeli Çarşısı, Ümraniyelilere hizmet vermeye devam ediyor. Ümraniyeli kadınlar,  ücretsiz olarak tahsis edilen dükkânlarda 15’er günlük periyotlarla el ürünlerini satabiliyor. 

 

Ümraniye Belediyesi, Sosyal Yardım Projeleri kapsamında düzenlemiş olduğu, eşi olmayan, çocuklarına hem analık hem babalık yapan veya eşi çalışamayacak durumda olduğu için geçim mücadelesini sırtlanmış olan hanımların, kendi ürettikleri el emeği ürünleri satışa sundukları Hanımeli Çarşısı Ümraniyelilere hizmet vermeye devam ediyor.  Hanımeli Çarşısı’nda, satış için 15’er günlük periyotlarla kullanılabilen 9 metrekare büyüklüğünde bir tanesi ihtiyaç sahibi engelli aileler için hazırlanan, her biri farklı renkte 18 dükkân bulunuyor. Halkın yoğun ilgi gösterdiği Hanımeli Çarşı’nda ürünlerini sergileyen hanımlar, böyle bir çarşının kurulmasından memnuniyet duyduklarını belirterek ev ekonomilerine sağladığı katkılardan dolayı Ümraniye Belediyesine teşekkür ettiler.

“BURAYI UMUT DÜNYASINA AÇILAN BİR PENCERE HALİNE GETİRDİK”

Ümraniye Belediye Başkanı Can; ‘‘Burayı hanım kardeşlerimizin umut dünyasına açılan bir pencere haline getirdik. 15’er günlük periyotlarla kullanılabilen 9 metrekare büyüklüğünde bir tanesi ihtiyaç sahibi engelli aileler için hazırlanan, her biri farklı renkte 18 dükkânı kendilerine tahsis ediyoruz. Her türlü ihtiyaçları ve elektrikleri bizden olmak üzere hiçbir ücret almıyoruz. Ev ekonomilerine katkı sağlamak için onlara yardımcı oluyoruz. 2004’te görevi devraldığımızdan bu yana Ümraniye’mize 14 yılda 400’ün üzerinde hizmet ve kalıcı eserler kazandırdık. Yaptığımız bütün bu hizmetlerin yanında benim için en önemlisi, yardıma muhtaç, garip gurebaya yaptığımız hizmetlerimiz benim için en önemlisidir desem yerdir” dedi.

(FOTOĞRAF)

 

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