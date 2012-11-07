'Ücretsiz bilet Beşiktaş'ta tarih olmuştur'

BJK İletişim Komitesi Başkanı Adnan Dalgakıran, artık Siyah-Beyazlı kulübün kimsenin rant kapısı olmayacağını belirtti ve ekledi, "Artık ücretsiz bilet konusu Beşiktaş'ta tarih olmuştur." dedi.

Dalgakıran açıklamasında, "BJK İnönü Stadyumu'nda başta kapalı tribünümüz olmak üzere bilet fiyatlarımıza ilişkin üretilen spekülasyon, yanlış bilgi ve yönlendirmeler içeren haber ve yorumları dikkatle izliyoruz.

Özellikle kapalı tribünümüzün fiyat ayarlamalarına ilişkin, tribünlerimizin taraftarlarımızdan ve gönüldaşlarımızdan uzaklaştırma teşebbüsü olarak yorumlanmaya çalışılmasını ve bu konuda yapılan yanlış yönlendirmeleri Beşiktaş'a maksatlı olarak zarar verme çabası olarak değerlendiriyoruz.

Kaldı ki, yapılan fiyat ayarlamaları, hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sadece enflasyon karşısında kulübümüzün gelirlerini korumak adına yapılmış cüzzi fiyat artışlarından ibarettir.

Fiyat artışlarının diğer kulüplerde daha yüksek oranlarda gerçekleştiği de spor kamuoyu tarafından çok iyi bilinmektedir.

Bununla birlikte, kombine satışlarımız bir önceki sezona göre iki kat artarak 10 bin 500'ü aşmıştır. Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde kombine satın alan taraftarımızın daha pahalıya maç izlemesine izin veremeyiz.

Geçmişte ücretsiz biletlerin dağıtıldığı, hatta sezon başında yerini satın almış taraftarımızın koltuklarının, hoş olmayan tavır ve davranışlarla ücretsiz biletle tribünlere gelen başkalarınca işgal edildiği de herkes tarafından bilinmektedir. Artık ücretsiz bilet konusu Beşiktaş'ta tarih olmuştur.

Beşiktaş artık kimsenin rant kapısı olmayacak ve bu tür teşebbüslere de daima karşı koyacaktır. Son olarak bilet fiyatlarına yapılan ayarlamaları bile Beşiktaş ile taraftarları arasına nifak sokmak için kullanmaya çalışan çıkar çevreleri şunu iyi bilmelidirler ki, amaçlarına asla ulaşamayacaklar, başta Beşiktaş Yönetim Kurulu olmak üzere Camiamız buna izin vermeyecektir" ifadelerine yer verildi.