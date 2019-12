-Ücretsiz 50 bin ekmek dağıtılıyor VAN (A.A) - 29.10.2011 - Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Alpaslan, depremden sonra Van'da ekmek fiyatının fahiş rakamlara çıktığı söylentisinin asılsız olduğunu belirterek, birlik olarak her gün 50 bin ekmeği ücretsiz dağıttıklarını söyledi. Van İl Afet Acil Durum Müdürlüğünde basın toplantısı düzenleyen Alpaslan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak, gece gündüz yaraları sarmak için çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu: ''Depremden hemen sonra üretime dayalı ekmek ve gıdalar üzerinde çalışmalar yaptık. İlk günden beri hasar almış fırınlarımızı dahi çalıştırdık. Risk altında çalışarak her gün depremzedelere 50 bin ekmeği ücretsiz olarak, il merkezinde, depremden zarar gören köylerde ve Erciş'te dağıttık. Hasarlı olmayan lokantaları da açık tuttuk. Yardıma muhtaç olan insanlara lokantalarda ücretsiz yemek verdik.'' Alpaslan, Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu başta olmak üzere farklı illerdeki esnaf odalarının deprem bölgesine yardım gönderdiklerini ifade ederek, bu yardımları valilik kriz masasına bildirdikten sonra muhtaç insanlara dağıttıklarını kaydetti. Muş, Bitlis, Ağrı gibi komşu illerden Van'a her gün binlerce ekmek geldiğine işaret eden Alpaslan, ''Şehirde yağma ve talan gibi söylentilere kulak asmayın. Van'da ekmek fiyatlarının fahiş rakamlara çıktığı söylentisi asılsız, birlik olarak her gün 50 bin ekmeği ücretsiz dağıtıyoruz'' dedi.