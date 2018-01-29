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Eğitim

"Ücretli öğretmenlik sistemi emeklileri mağdur ediyor"

"Bizim dönemde eğitim fakültesi yoktu, enstitü mezunuyum; e-devlete giriş yapamıyoruz"

29 Ocak 2018 17:21

Milli Eğitim Bakanlığı geçen günlerde ücretli öğretmenlik başvurusu için yeni bir dönem başlattı. On binlerce öğretmen artık ücretli öğretmenlik başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak. Ancak emekli öğretmenlerin sisteme kayıt yaptıramadıkları bunun da yeni mağduriyetler yarattığı belirtildi.

Birgün'de yer alan habere göre emekli öğretmenler uygulamadan şikâyetçi olduklarını belirtti. Hali hazırda birinci dönem öğretmenlik yaptığını belirten bir emekli öğretmen şunları söyledi: 

“Ben ilk dönem öğretmenlik yaptım. MEB’in açıklamasının ardından ise tekrar başvuru yapmak için sisteme girdim. Ancak ben eğitim fakültesi mezunu değilim. Çünkü benim üniversitede okuduğum dönemde eğitim fakülteleri yoktu. Halbuki ben öğretmenim ve eğitim enstitüsü mezunuyum. E-Devlet sisteminde enstitüler girilmemiş bu nedenle giriş yapamıyoruz ve ücretli öğretmenlik başvurusu yapamıyoruz.”

2 yıllık üniversite mezunlarının dahi öğretmenlik yapabildiğini hatırlatan emekli öğretmen, “Ben öğretmenlik okudum ve mesleğim bu. Şu anda aldığım emekli maaşı da bana yetmiyor. Ben de ek gelir sağlaması ve sevdiğim için ücretli öğretmenlik yapmak istiyorum. Hayvan yetiştiriciliği okuyanlar dahi ücretli öğretmenlik yaparken bizim yapamamamız kabul edilebilir değil” diye konuştu.

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