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Eğitim

Ücretli öğretmenlerin üçte ikisi öğretmen değil

Eğitim-Sen Yönetim Kurulu Başkanı Feray Aytekin Aydoğan: Hiçbir objektif kriter yok

02 Şubat 2018 14:56

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı 2017 verileri, eğitim-öğretim döneminde ücretli öğretmen olarak görev yapanların sadece üçte birinin eğitim fakültesi mezunu olduğunu ortaya koydu.

MEB’in sözleşmeli öğretmen atamaları yeni bir tartışmaya neden oldu. Bakanlığın 2017 verilerine göre ücretli öğretmenlerin üçte ikisi eğitim fakültesi mezunu değil. Atamalara tepki gösteren Eğitim-Sen Yönetim Kurulu Başkanı Feray Aytekin Aydoğan “Hiçbir objektif kriter yok” dedi.

BirGün gazetesinden Burcu Cansu'nun haberine göre Aydoğan, “Atama bekleyen yarım milyona yaklaşan eğitim fakültesi mezunu varken, 2017 verilerine göre ücretli öğretmen sayısının yaklaşık üçte ikisi eğitim fakültesi dışında farklı bölüm mezunları. Atamalar hangi kriterler üzerinden yapıldı anlamak mümkün değil. Yeni yapılacak atamaların sözleşmeli olarak atanacak olması da var olan sorunları daha da arttıracaktır. Halı hazırda iş güvencesi olmayan, aile bütünlüğü dağılmış, özür durumu tayin hakları gibi onlarca hak kaybını yaşayan 38.000 sözleşmeli öğretmen var. Şimdi 25.000 eğitimci daha bu mutsuz öğretmenler tablosuna eklenecek” dedi.

“Danıştay kararı tanınmayarak çıkarılan KHK ile ilahiyat mezunlarının öğretmen olarak atanmasının önü açılmıştır. Bu ve benzeri uygulamalarla eğitimin iyileştirilmesi ve 2022’de 1 milyona ulaşacak eğitim fakültesi mezunu öğretmenin istihdamı konusunda MEB’in planlaması nedir?”

Aydoğan, Bakan Yılmaz’ın “5 yıl ücretli öğretmenlik yapmış olan ve atama bekleyen öğretmenleri KPSS şartı olmadan mülakata çağıracağız” açıklamasını anımsatarak şöyle devam etti:

 “2017 Şubat ayı verilerine göre, ülke genelinde ücretli öğretmen sayısı 63.829’dur. Ücretli öğretmenlerin 27.409’u eğitim fakültesi, 27.936’sı lisans mezunu (eğitim fakültesi hariç), 8.484’ü ön lisans mezunudur. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının ilköğretimde 28’den 17’ye, ortaöğretimde 18’den 13’e düştüğünü açıkladı. Bakan hem öğretmen başına düşen öğrenci sayısının azaldığını açıklıyor hem de 109.000 öğretmen açığı var diyor. Eğer öğretmen açığı, öğretmen sayısının yüzde 10’u ise öğretmen başına düşen öğrenci sayısı nasıl azaldı? Bunun tek bir açıklaması olabilir; ücretli öğretmenler dahil edilerek toplam bir sayı çıkarılmış."

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Ücretli öğretmenokulMilli Eğitim Bakanlığı

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