Ücretinin yarısı, dayak attığı eşine ödendi

BDP'li belediyenin toplu sözleşmeye koyduğu madde ilk kez uygulandı. Yenişehir Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan F.A.'nın ücretinin yarısı, fiziksel şiddet uyguladığı eşine ödendi.





Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı BDP'li Hafize İpek, toplu sözleşmede yer alan, kadına yönelik şiddeti engelleyici madde gereği bu yaptırımı uyguladıklarını söyledi.





Merkez Yenişehir Belediyesi’nin Belediye İş Sendikası ile imzaladığı Toplu İş Sözleşmesi’ne, kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla konulan ilgili madde ilk kez uygulandı. Belediyenin temizlik personeli F.A.’nın eşi, Yenişehir Belediyesi’ne başvurarak eşinin kendisini şiddet uyguladığını belirtip şikayetçi oldu. Başvuruyu değerlendiren ve konuyu araştıran belediye yetkilileri, toplu sözleşmede yer alan ‘Eşine şiddet uygulayan personelin maaşının yarısı eşine ödenir’ maddesine göre, personelin bin 500 lira aylık ücretinin yarısının eşine ödenmesine karar verdi. Karar bu ay uygulanarak, F.A.'nın ücretinin 750 TL'si eşine ödendi.



Pişman olmuş



Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Hafize İpek, Belediye İş Sendikası'yla imzaladıkları toplu iş sözleşmesinde, kadınların lehine maddelerin bulunduğunu hatırlattı. Temizlik personeli olan eşinden şiddet gören kadının kendilerine başvurusu ile ilgili maddenin ilk kez uygulandığını dile getiren İpek, bir kereye mahsus çalışan maaşının yarısını eşine ödediklerini, şiddetin tekrarlanması durumunda yaptırımın uygulanmasına, artarak devam edileceğini vurguladı.

Sözleşme ile hayata geçen uygulamanın kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi için kendi belediyelerinin toplumsal sorumluluğu olduğunu ifade eden Hafize İpek, “Şiddetin boyutundan çok, kadının rencide olması yine kadının çocukları ile birlikte psikolojik anlamda yıkıma uğraması önemlidir. Çalışanımızla yaptığımız görüşmede de pişman olduğunu söyledi” dedi.