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Ekonomi
Deutsche Welle

Ücret eşitsizliği sürüyor

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle açıklanan rapor, istihdam piyasasında cinsiyet eşitsizliğinin sürdüğünü gözler önüne serdi.

07 Mart 2016 22:58


Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından İsviçre'nin Cenevre kentinde kamuoyuna tanıtılan raporda, kadınların dünya genelinde iş piyasasında büyük dezavantajlarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi.

Rapora göre, geçen yirmi yıl içinde eğitimde cinsiyet eşitliği alanında büyük ilerlemeler sağlanmış olmasına karşın, iş hayatında bir iyileşmeden söz etmek mümkün değil. ILO'nun raporuna göre, 1995 yılından bu yana kadınlar ile erkekler arasındaki ücret eşitsizliği sadece yüzde 0,6 oranında giderilebildi. Örgüt, kadınlar ile erkekler arasındaki ücret farkının kapanmasının 70 yıldan daha uzun bir süre alabileceğine dikkat çekti.

Dörtte bir daha az ücret

Örgütün raporunda, kadınların erkeklere kıyasla dörtte bir oranında daha az ücret aldığı vurgulandı. Raporda, bu açığın sadece çalışanların eğitim düzeyindeki veya yaşlarındaki farklılık ile açıklanamayacağı ifade edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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UluslararasıMart Dünya Kadınlar GünüCenevreDeutsche Welle Türkçe dpaDW BÖ/BW

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