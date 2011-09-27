Uçmak'ın 10 yıla kadar hapsi istendi

T24 - Sanatçı İbrahim Tatlıses'i 2002 yılında tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan Abdullah Uçmak hakkında görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istedi.



İstanbul 7. Ağır Ceza mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Abdullah Uçmak'ın avukatı Ekrem Demirer ile İbrahim Tatlıses'in avukatı Hayati Şahin hazır bulundu. Başka suçtan tutuklu olan sanık Abdullah Uçmak ve müşteki İbrahim Tatlıses duruşmaya katılmadı.



Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Ebubekir Melih Şentürk, suç tarihinde İbrahim Tatlıses'in kendisine ait araçla olay yerindeki trafik ışıklarında beklerken önlerini kesen 34 MSA 68 plakalı araçta bulunan Ali Tekin Akkoyunoğlu'nun araçtan inerek müştekiye bir pusula verdiğini belirtti.



Müşteki Tatlıses'in söz konusu nottaki telefonu aradığında telefona çıkan sanık Uçmak'ın, ''Seninle bir hesabımız var. Bize para vereceksin, senin ailen var, sen öldün'' diyerek müştekiyi tehdit ettiği ve tehditle para almaya teşebbüs ettiğini kaydeden Cumhuriyet Savcısı Şentürk, sanığın evinde yapılan aramada kendisine ait bir adet tabanca ve bu tabancaya ait 6 adet fişeğin ele geçirildiğini ifade etti.







Uçmak'a 10 yıla kadar hapis istemi



Yapılan yargılama ve toplanan deliller sonucunda sanık Abdullah Uçmak'ın müşteki İbrahim Tatlıses'e karşı yağmaya teşebbüs suçundan eski TCK'nın ''Yağma, yol kesme ve adam kaldırmak'' suçlarını düzenleyen 495/1 maddesi uyarınca 10 ile 20 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılmasını isteyen Savcı Şentürk, sanığa TCK'nın lehe maddelerin uygulanarak 5 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezasının verilmesini talep etti.



Savcı Şentürk, sanık Uçmak hakkında ruhsatsız silah taşımak suçunun zaman aşımına uğradığını belirterek, kamu davasının ortadan kaldırılmasına karar verilmesini talep etti.



Uçmak'ın avukatı, Ekrem Demirer esas hakkındaki savunmasını yapmak için süre istedi. Mahkeme heyeti sanık avukatının savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.



Abdullah Uçmak, sanatçı İbrahim Tatlıses'in, 13 Mart 2011 tarihinde Maslak'ta arabasının içinde silahla yaralanması olayıyla ilgili tutuklanarak cezaevine konulmuştu.





