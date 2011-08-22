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Dünya

UCM Seyfülislam Kaddafi'yi istedi LAHEY (A.A)

22 Ağustos 2011 16:44

-UCM Seyfülislam Kaddafi'yi istedi LAHEY (A.A) - 22.08.2011 - Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Libyalı muhaliflerden, başkent Trablus'ta ele geçirdikleri, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin mahkemeye teslim edilmesini istedi. Associated Press haber ajansına konuşan UCM savcısı Luis Moreno-Ocampo, Libyalı muhaliflerle, Seyfülislam'ın Lahey'deki mahkemeye teslim edilmesi için temasa geçeceğini bildirerek muhaliflerden adaleti kendi elleriyle yerine getirmemelerini istedi. Moreno-Ocampo, Seyfülislam'ın yakalandığı haberinin teyit edilmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada, ''Libya'da intikamın değil adaletin vakti geldi'' diye konuştu. UCM, haziran ayında, Muhammer Kaddafi ile beyin takımının öldürücü güç kullanmak da dahil olmak üzere her yola başvurarak, muhaliflerini yok etmek amacıyla komplo düzenlendiklerine ilişkin deliller bulunduğu gerekçesiyle ilgili kişiler hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

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