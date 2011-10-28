-UCM, Seyfülislam Kaddafi ile dolaylı temasta AMSTERDAM (A.A) - 28.10.2011 - Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Libya'nın öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam'la dolaylı temas halinde olduğunu bildirdi. UCM Başsavcısı Luis Moreno-Ocampo, Seyfülislam Kaddafi'yle mahkemeye teslim olması ihtimali konusunda arabulucular vasıtasıyla görüşmeler yapıldığını söyledi. Başsavcı arabulucuları açıklamazken, oğul Kaddafi'nin nerede olduğunu tam olarak bilmediğini belirtti. Moreno-Ocampo, bazı paralı askerlerin mahkemenin üyesi olmayan bir Afrika ülkesinde Kaddafi'ye sığınma tanınması önerisinde bulunduğunu da ifade etti. Başsavcı, Zimbabve'nin ihtimallerden biri olduğu imasında bulundu. Seyfülislam Kaddafi'nin UCM'ye teslim olmak istediği bildirilmişti. UCM, Seyfülislam Kaddafi hakkında haziran ayında tutuklama kararı çıkarmıştı.