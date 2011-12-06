-UCM Seyfülislam hakkında bilgi istiyor LAHEY (A.A) - 06.12.2011 - Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) hakimlerinin, Libya'nın öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin, 19 Kasım'da ülkenin güneyinde yakalanan oğlu Seyfülislam Kaddafi hakkında Libyalı yetkililerden bilgi almaya çalıştıkları bildirildi. Seyfülislam Kaddafi hakkında insanlığa karşı suç işlemek suçlamasıyla tutuklama emri çıkartan Lahey'deki UCM'nin, Kaddafi'nin nerede tutulduğu ve UCM yetkililerinin kendisini ziyaret edip edemeyeceği konusunda Libyalı yetkililerden bilgi istediği belirtildi. UCM hakimlerinin, mahkeme yetkililerinin Seyfülislam Kaddafi ile avukat isteyip istemediğini sormak ve ''fiziksel ve zihinsel durumunu değerlendirmek'' için ''nerede ve ne zaman'' görüşebileceklerini öğrenmek istedikleri kaydedildi. Libyalı yetkililer, 19 Kasım'da Libya'nın güneyinde yakalandıktan birkaç gün sonra Seyfülislam Kaddafi'yi yargılamayı planladıklarını açıklamıştı.