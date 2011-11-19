-UCM Kaddafi'nin yakalandığını teyit etti AMSTERDAM (A.A) - 19.11.2011 - Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcıları, Libya Adalet Bakanlığı yetkililerinin Seyfülislam'ın tutuklandığını teyit ettiklerini bildirdi. UCM savcılık ofisi sözcüsü Florence Olara, ''Libya Adalet Bakanlığı ile Seyfülislam Kaddafi'nin hukuka uygun tutuklanması konusunda koordine halindeyiz'' dedi. UCM, Ağustos ayında yanlış gizli bilgilere dayanarak Seyfülislam'ın yakalandığını duyurmuştu. Hollanda'nın Lahey kentindeki UCM, 20 Ekim'de muhaliflerce yakalandıktan sonra öldürülen Muammer Kaddafi'nin yanı sıra Seyfülislam Kaddafi ve eski istihbarat şefi Abdullah Essenusi hakkında insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle Temmuz ayında tutuklama emri çıkarmıştı.