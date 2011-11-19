T24 LogoT24 Logo
Dünya

UCM Kaddafi'nin yakalandığını teyit etti AMSTERDAM (A.A)

19 Kasım 2011 19:18

-UCM Kaddafi'nin yakalandığını teyit etti AMSTERDAM (A.A) - 19.11.2011 - Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcıları, Libya Adalet Bakanlığı yetkililerinin Seyfülislam'ın tutuklandığını teyit ettiklerini bildirdi. UCM savcılık ofisi sözcüsü Florence Olara, ''Libya Adalet Bakanlığı ile Seyfülislam Kaddafi'nin hukuka uygun tutuklanması konusunda koordine halindeyiz'' dedi. UCM, Ağustos ayında yanlış gizli bilgilere dayanarak Seyfülislam'ın yakalandığını duyurmuştu.  Hollanda'nın Lahey kentindeki UCM, 20 Ekim'de muhaliflerce yakalandıktan sonra öldürülen Muammer Kaddafi'nin yanı sıra Seyfülislam Kaddafi ve eski istihbarat şefi Abdullah Essenusi hakkında insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle Temmuz ayında tutuklama emri çıkarmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24