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Dünya

UCM, Fildişi kıyısı'nın eski devlet başkanı Gbagbo hakkında tutuklama kararı çıkardı PARİS (A.A) 

29 Kasım 2011 21:19

-UCM, Fildişi kıyısı'nın eski devlet başkanı Gbagbo hakkında tutuklama kararı çıkardı PARİS (A.A) - 29.11.2011 - Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Fildişi Kıyısı'nın eski devlet başkanı Laurent Gbagbo hakkında tutuklama kararı çıkardı. Paris'te yaşayan avukat Emmenuel Altit, UCM'nin, kararı Gbagbo'ya Fildişi kıyısı savcıları aracılığıyla bugün ilettiğini söyledi. UCM, Fildişi Kıyısı'nda 2010 yılında yapılan devlet başkanlığı seçiminden sonra patlak veren şiddet olaylarında işlenen suçlarla ilgili ekim ayında soruşturma başlatmıştı. Fildişi Kıyısı'nda, tutuklanan eski devlet başkanı Gbagbo'nun destekçileryle devlet başkanı ilan edilen rakibi Alassane Uattara yandaşlarının savaş suçu işledikleri iddia ediliyor.  Şiddet olaylarında en az 3 bin kişinin öldürüldüğü ve 520 kişinin keyfi olarak tutuklandığını belirtiliyor. Ülkede Kasım 2010'da düzenlenen seçimlerin ardından patlak veren 5 aylık kriz döneminin sonunda Uattara, devlet başkanı ilan edilmişti. Eski Devlet Başkanı Gbagbo seçim sonuçlarına itiraz etmiş, seçimi kendisinin kazandığını ileri sürüp makamını terk etmemiş, ancak 5 ay süren krizin ardından 11 Nisan'da gözaltına alınmıştı. Gbagbo, ülkenin kuzeyindeki Korhogo kentinde alıkonuluyor. (AP-BDR-MUR)

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