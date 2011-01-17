-ÜÇLÜ ZİRVE SONA ERDİ ŞAM (A.A) - 17.01.2011 - Lübnan'da yaşanan hükümet krizinin aşılması amacıyla Suriye'nin Başkenti Şam'da düzenlenen ve Türkiye, Suriye ile Katar'ın katıldığı 3'lü zirve 2 saat 45 dakika sürdü. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın ev sahipliği yaptığı zirveye, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Halife El Tani katıldı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşmede, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Suriye ve Katar'ın Dışişleri bakanları da hazır bulundu. Zirveye katılan liderler yemeğe geçtiler.