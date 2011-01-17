-ÜÇLÜ ZİRVE BAŞLADI ŞAM (A.A) - 17.01.2011 - Lübnan'da yaşanan hükümet krizinin aşılması amacıyla Suriye'nin Başkenti Şam'da düzenlenen ve Türkiye, Suriye ile Katar'ın katıldığı 3'lü zirve başladı. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın ev sahipliği yaptığı zirveye, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Halife El Tani katılıyor. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşmede, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Suriye ve Katar'ın Dışişleri bakanları da hazır bulundu. Üçlü Lübnan Zirvesi'nde görüşme öncesinde gazetecilerin görüntü almasına izin verildi. Hizbullah milletvekilleri ile ittifak gruplarının hükümetten çekilmesi üzerine Lübnan'da hükümet krizi doğmuştu. Lübnan'da eski Başbakan Refik Hariri'nin öldürülmesiyle ilgili kurulacak BM destekli mahkeme konusunda taraflar arasında çıkan gerilimi giderme girişimleri de başarısız olmuştu. Lübnan Başbakan Saad Hariri de geçen hafta Türkiye'ye gelerek Başbakan Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirmişti.