-ÜÇLÜ ZİRVE 4 TEMMUZDA CENEVRE'DE LEFKOŞA (A.A) - 12.05.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hrsitofyas, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile yapılacak üçlü zirvenin 4 Temmuz'da Cenevre'de olacağını açıkladı. Rum radyosunun haberine göre, Hristofyas, müzakereler kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, federal polisin yetkileri ve ortak Araştırma Makamı ile ilgili öneri sunduğunu, Kıbrıs Türk tarafının bu konudaki tepkisini beklediğini söyledi. Hristofyas, bugünkü görüşmede, "al-verle" ilgili çeşitli konuların, üçlü zirve ve içeriğinin de görüşülmeye başlanmasını istediğini belirterek, şöyle devam etti: "Ben, al-verin ne anlama geldiğini kendi aramızda izah etmemizi istiyorum. Al-versiz müzakere, müzakere olmaz. Ancak hangi konular üzerinde al-ver? Bunları izah etmemiz gerekir." Ban'ın liderle yapacağı üçlü görüşmenin 4 Temmuz'da Cenevre'de olacağını bildiren Hristofyas, Genel Sekreter'le yapılacak üçlü görüşmenin gündeminin belirlenmesinde kendilerinin de söz sahibi olduğunu söyledi. Hristofyas, "Gündem konusunda biz de söz sahibiyiz. Bu yalnız Genel Sekreter'in meselesi değildir. Müdahil taraf olarak gündemde söz sahibiyiz. Bunların, görüşmeye gitmemizin öncesinde görüşülmesini istedim" dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun, "uluslararası konferans ve al-ver konularında kendi tezlerini ortaya koyup koymadığı" yönündeki bir soru üzerine Rum lider, bu konulardaki görüşlerinin birbirinden uzak olduğunu belirterek, "Aramızdaki görüş ayrılığı yeniden teyit edildi" ifadesini kullandı. "Al-ver temmuzdaki görüşmede başlayabilir mi?" sorusuna karşılık ise Hristofyas, "Şu anda, ne siyasi parti başkanlarıyla ne Eroğlu'yla görüşmeden, tek taraflı olarak, konunun detaylı görüşülmesine giriyoruz, dolayısıyla çok erkendir" dedi. Kıbrıs'ta taraflar, Türk tarafının isteği üzerine, Genel Sekreter Ban Ki-mun ile 18 Kasım 2010'da New York'ta, 26 Ocak 2011'de de Cenevre'de üçlü zirve yapmıştı.