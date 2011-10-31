-Üçlü görüşmede ilk günü sona erdi NEW YORK (A.A) - 31.10.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Kıbrıs özel danışmanı Alexander Downer, Genel Sekreterin Kıbrıslı liderlerle yaptığı görüşmede ''yönetim ve güç paylaşımı, mülkiyet, toprak ve vatandaşlık'' olmak üzere 4 ana konu üzerinde durulduğunu bildirdi. Downer, ''Görüşmeler olumlu, verimli ve azimli bir şekilde geçti. Bu kapsamda BM, görüşmelerin seyrinden memnundur'' dedi. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'la New York'un Long Island bölgesindeki Manhasset kasabasında yaptığı üçlü görüşmenin ilk günü sona erdi. Genel Sekreter Ban'ın Greentree çiftliğinde basına kapalı yapılan bugünkü görüşmenin sabahki bölümünde liderlerle üçlü görüşme yaptığı, ardından görüşmeden ayrıldığı, görüşmelerin daha sonra Kıbrıs özel danışmanı Downer ve siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Lynn Pascoe'nun iki tarafın müzakere heyetleriyle ayrı ayrı yaptıkları ''mekik diplomasisi'' şeklinde devam ettiği bildirildi. Mekik diplomasinin Kıbrıs Türk heyetinin önerisi olduğu da öğrenildi. Downer tüm gün boyunca basına kapalı düzenlenen görüşmelerin ardından basına bilgi verdi ve soruları yanıtladı. BM Genel Sekreteri Ban'ın, KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu ve Rum lider Hristofyas'la bugünkü tüm gün süren görüşmelerin başında toplam 2 saat görüştüğünü ve onlarla sabah aynı zamanda kahvaltıda biraraya geldiğini söyleyen Downer, açıklamasında şunları kaydetti: ''Genel Sekreter bu süre zarfında liderlerle Kıbrıs müzakerelerinin 4 ana meselesiyle ilgili önemli müzakereler başlattı:Bunların ilki yönetim ve güç paylaşımı ve bu kapsamda da özellikle de yürütme, yani başkanlık üzerinde duruldu. İkincisi mülkiyet konusu, üçüncüsü toprak, dördüncüsü de vatandaşlık konusu.'' Downer Genel Sekreter Ban'ın görüşmeden ayrılmasının ardından ise Lynn Pascoe, kendisi ve BM ekibinin, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum taraflarının müzakere heyetleriyle birlikte özellikle bu 4 konu üzerine yoğunlaşarak kapsamlı görüşmeler yaptıklarını söyledi. Downer, ''Burada kendi ifadelerimi değil, liderlerin ifadelerini kullanıyorum, zaten bu da BM'nin görüşünü yansıtmaktadır: Görüşmeler olumlu, verimli ve azimli bir şekilde geçti. Bu kapsamda BM görüşmelerin seyrinden memnundur'' dedi. Manhasset'teki bulundukları Greentree'nin toplantılar için güzel bir yer olduğunu da belirten Downer, bu gece görüşmenin yine burada akşam yemeğiyle devam edeceğini söyledi. Downer, Genel Sekreterin görüşmelerin ikinci günü dolayısıyla bugün Greentree'ye TSİ 21.00 civarında geri döneceğini ve yaklaşık 6 saat iki liderle üçlü görüşme için kalacağını, çalışma toplantılarının devam edeceğini, ardından da Genel Sekreterin liderler için akşam yemeği düzenleyeceğini bildirdi. Downer kesin olmamakla birlikte BM Genel Sekreteri Ban'ın üçlü görüşmelerin tamamlanmasının ardından bugün Greentree'de değil, Salı günü BM Genel Merkezinde basına açıklama yapmasının beklendiğini de belirtti. Downer daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.