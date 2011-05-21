T24 LogoT24 Logo
Dünya

''ÜÇLÜ GÖRÜŞME 7 TEMMUZ'DA CENEVRE'DE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

21 Mayıs 2011 11:24

-''ÜÇLÜ GÖRÜŞME 7 TEMMUZ'DA CENEVRE'DE  BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 21.05.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile bir araya geleceği üçlü görüşmenin 7 Temmuz'da Cenevre'de yapılacağı bildirildi. BM Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Ban'ın 7 Temmuz'da Cenevre'de iki liderle ortak görüşme düzenleyeceği belirtildi. Açıklamada, Genel Sekreterin iki lidere, Kıbrıs'ta en kısa zamanda iki tarafın da kabul edebileceği, kalıcı bir anlaşmaya ulaşabilmeleri için müzakerelerdeki ilerlemeyi hızlandırmaları gereğini vurguladığı kaydedildi. Genel Sekreterin iki liderden, yapılacak bu görüşmeden ve o zamana kadarki zamandan faydalanmalarını ve amaca ulaşma yönünde birlikte ve somut şekilde çalışmalarını beklediği de bildirildi. Genel Sekreter Ban, Eroğlu ve Hristofyas ile ilk kez New York'ta 18 Kasım 2010'da, ikinci defa da Cenevre'de 26 Ocak 2011'de üçlü görüşmede bir araya gelmişti.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24