-''ÜÇLÜ GÖRÜŞME 7 TEMMUZ'DA CENEVRE'DE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 21.05.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile bir araya geleceği üçlü görüşmenin 7 Temmuz'da Cenevre'de yapılacağı bildirildi. BM Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Ban'ın 7 Temmuz'da Cenevre'de iki liderle ortak görüşme düzenleyeceği belirtildi. Açıklamada, Genel Sekreterin iki lidere, Kıbrıs'ta en kısa zamanda iki tarafın da kabul edebileceği, kalıcı bir anlaşmaya ulaşabilmeleri için müzakerelerdeki ilerlemeyi hızlandırmaları gereğini vurguladığı kaydedildi. Genel Sekreterin iki liderden, yapılacak bu görüşmeden ve o zamana kadarki zamandan faydalanmalarını ve amaca ulaşma yönünde birlikte ve somut şekilde çalışmalarını beklediği de bildirildi. Genel Sekreter Ban, Eroğlu ve Hristofyas ile ilk kez New York'ta 18 Kasım 2010'da, ikinci defa da Cenevre'de 26 Ocak 2011'de üçlü görüşmede bir araya gelmişti.