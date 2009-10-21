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Ekonomi

Üçlü Danışma Kurulu toplantısı başladı

21 Ekim 2009 17:59

Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer başkanlığında toplantı.
     Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan toplantıya Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, DİSK Genel Başkan Yardımcısı Ali Cancı, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik ile bakanlık ve sendika yetkilileri katıldı.
     2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu'nda yapılması öngörülen değişikliklerin görüşüleceği bildirilen toplantının başlangıcında basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi.

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