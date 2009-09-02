Üçlü Danışma Kurulu toplantısı başladı.

Toplantıda, çalışma hayatını düzenleyen kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikler değerlendirilecek



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer başkanlığında, Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantıya TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Hak-iş Genel Başkanı Salih Uslu, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ve bakanlık bürokratları katılıyor.

Toplantıda, çalışma hayatını düzenleyen 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklere ilişkin çalışmalar değerlendirilecek.

Basın mensuplarının kısa süre görüntü almasının ardından toplantı basına kapalı devam ediyor.