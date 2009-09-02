Üçlü Danışma Kurulu toplantısı başladı.

Toplantıda, çalışma hayatını düzenleyen kanunu ile
Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'nda yapılması planlanan
değişiklikler değerlendirilecek
Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer başkanlığında, Bakanlıkta
gerçekleştirilen toplantıya TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul
Kudatgobilik, Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Hak-iş Genel Başkanı
Salih Uslu, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ve bakanlık bürokratları
katılıyor.
Toplantıda, çalışma hayatını düzenleyen 2821 sayılı
Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt
Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklere ilişkin çalışmalar
değerlendirilecek.
Basın mensuplarının kısa süre görüntü almasının ardından toplantı basına kapalı devam ediyor.