-ÜÇLÜ DANIŞMA KURULU TOPLANDI ANKARA (A.A) - 07.10.2010 - Anayasa değişikliği ile ilgili çalışma hayatında yapılacak uyum konularının ele alınacağı Üçlü Danışma Kurulu toplantısı başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer başkanlığında bakanlıkta yapılan toplantıya Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik ile bakanlık bürokratları katılıyor. Toplantının başında basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi. DİSK Başkanı Süleyman Çelebi, uçağındaki rötar yüzünden toplantıya yaklaşık 10 dakika geç katıldı.