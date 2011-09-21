-Üçlü danışma kurulu ertelendi ANKARA (A.A) - 20.09.2011 - Memurların toplu sözleşme hakkını kullanabilmeleri için yapılacak yasal düzenlemelerin ele alındığı Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantıya, Cuma günü devam edilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in başkanlığında, Bakanlıkta gerçekleşen toplantıya, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, KESK Genel Başkanı Lami Özgen ile Bakanlık ve sendikanın uzmanları katıldı. Yaklaşık 6 saat süren toplantının, Cuma gününe ertelendiği bildirildi. Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu, toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, diğer toplantılara göre bu toplantıda biraz daha mesafe katettiklerini söyledi. Örgütlülüğün önündeki engellerin kaldırılması konusunda çalışmalar yaptıklarını anlatan Gündoğdu, Genelkurmay Başkanlığı ve Emniyetteki sivil memurların sendikalı olmasına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in sıcak baktığını, ''konuyu ilgili bakanlarla görüşeceğini'' söylediğini bildirdi. Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamında sivil memurların örgütlenmesinin önünde bir yasak olmadığını belirten Gündoğdu, bu konuyu önemsediklerini ifade etti. Toplantıda ''yetki'' konusunun da gündeme geldiğini dile getiren Gündoğdu, ''Bütçeyi Meclis yapar. Orada iktidar partisi de vardır, anamuhalefet de vardır, yavru muhalefet de vardır. Ama toplu sözleşme hükümetlerle imzalanır. Hükümet toplu sözleşmede yetkisini muhalefetle paylaşmıyorsa, yetkili konfederasyonun da paylaşması ILO'nun taraf sendika ilkesine aykırıdır'' dedi. Hizmet kolu toplu sözleşmesi konusunda Bakan Çelik ile uzlaştıklarını belirten Gündoğdu, toplu sözleşmede hizmet kolunun da olacağını söyledi. Gündoğdu, 10 hizmet kolunda yetkili sendikanın, belediye ve il özel idare çalışanlarında ise yetkili sendikanın toplu sözleşme imzalayacağını ifade etti. Özel güvenlikçilerin sendikalı olmasının yolunun açıldığını bildiren Gündoğdu, sendikaların kendi genel kurullarını yapması konusunda, işçi sendikaları ile memur sendikaları arasında bir eşitleme geldiğini bildirdi. Gündoğdu, sendikaların tüzüğünde belirtmek üzere maksimum 4 yıla kadar kendi genel kurullarını yapabileceklerini anlattı. Ahmet Gündoğdu, geriye kalan 7-8 maddenin görüşülmesi için Cuma günü tekrar bir araya geleceklerini ifade etti.