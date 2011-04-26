-ÜÇLÜ BALKAN ZİRVESİ'NDE İÇİŞLERİNE KARIŞMAMA KARARI KARADYORDYEVO (A.A) - 26.04.2011 - Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadiç, Üçlü Balkan Zirvesi'nde hiçbir ülkenin başka bir ülkenin içişlerine karışmaması konusunda prensip anlaşmasına vardıklarını ve bunu devam ettireceklerini bildirdi. Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Balkan Zirvesi'nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Tadiç, zirvenin, yapıcı ve olumlu geçtiğini belirtti. Zirvenin düzenlendiği Karadyordyevo'daki Cumhurbaşkanlığı Konutunun, geçmişte Bosna Hersek'in paylaşımı konusunda Sırp ve Hırvat Cumhurbaşkanlarının buluştuğu yer olmasından kaynaklanan eleştirilere cevap veren Tadiç, eski Yugoslavya döneminde bu konutta hem iyi hem de kötü kararlar alındığını ifade etti. Tadiç, ''Eğer o şekilde değerlendirme yaparsak her yerde sakınca bulabiliriz ve buluşmak için uygun yer seçmemiz çok zor olur'' dedi. Zirvede, bölgesel ilişkilerin yanı sıra Avrupa ile entegrasyon, siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliği ile dinler ve kültürler arası konuları ele aldıklarını anlatan Tadiç, ''Ortak tarihimize bakınca önyargılarla mücadele etmemiz gerektiği ortaya çıkıyor. Hepimiz tarihe farklı açılardan bakıyoruz. Amacımız, ortak bakış açısı oluşturmak ve ortak noktalarımızı bulmak'' diye konuştu. Yugoslavya döneminde ''Büyük ve üstesinden gelinmesi zor'' hatalar yapıldığını ifade eden Tadiç, bu hatalardan dönerek ve sorunları çözerek bir çok alanda ilişkileri geliştirmeyi istediklerini kaydetti. ''Hiçbir ülkenin başka bir ülkenin içişlerine karışmaması konusunda prensip kararı aldık. Bunu devam ettireceğiz'' diyen Tadiç, bütün bölge ülkelerinin bir an önce AB üyesi olmasını istediklerini, Sırbistan'ın AB'ye yakınlaşmak durumunda olduğunu, Bosna Hersek'in de NATO üyeliği konusunda gelişmeler yaşandığını söyledi. Tadiç, gelişmelerin bütün bölgenin geleceğini etkileyeceğini belirtti. Sırbistan'ın, küresel ekonomik krizden ciddi anlamda etkilendiğini dile getiren Tadiç, Türkiye'yi bu dönemde gösterdiği başarısından dolayı kutladı. Sırbistan ve Bosna Hersek'in büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu, işsizliğin arttığını belirten Tadiç, Türkiye'den daha fazla yatırım beklediklerini söyledi. Tadiç, önlerindeki en önemli konunun barış ve barışmak olduğunu dile getirerek, ''Suçlulara karşı ilkesel tavır koymamız lazım. Kim suç işlemişse... Suçların sorumlusu toplum değil, bireylerdir'' dedi. Daha sonra soruları da yanıtlayan Tadiç, ''Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti Başbakanı Milorad Dodik'in ayrılma yanlısı referandum kararını destekleyip desteklemediği'' sorusu üzerine, komşu bir ülkenin iç işiyle ilgili yorum yapamayacağını belirtti. Tadiç, ''Sırbistan, Bosna Hersek'in dağılmasına yol açacak hiçbir referandumu desteklemeyecek'' dedi. Aynı tutumu başka ülkelerden de beklediklerini belirten Tadiç, Kosova'yı buna örnek gösterdi. Tadiç, ''Zirvede, Sancak bölgesindeki Boşnak Müslümanlar'ın siyasi ve hukuki haklarının gündeme gelip gelmediği'' sorusu üzerine ise Sancak'taki tüm siyasi partilerin seçimlerde aktif olduğunu ifade etti. Boşnaklar'ın siyasi partilerde ve kurumlardaki oranının istenen seviyede olmadığını ifade eden Tadiç, ''Resmi kuruluşlarda Boşnak sayısının daha da artması gerektiğine inanıyorum'' dedi. Tadiç, Belgrad yönetiminin Sancak'ta otoyol ve alt yapı yatırımları yaptığını, bundan da bölgedeki Boşnaklar'ın yararlandığını söyledi. Sırbistan'ın güneyi ve doğusundaki Sırp halkanın da zor durumda olduğunu dile getiren Tadiç, ekonomik krizin bütün ülkeyi etkilediğini kaydetti. -RADMANOVİÇ'İN KONUŞMASI- Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Neboysa Radmanoviç de konseyin tüm üyelerinin zirvede olduğunu söyledi. Radmanoviç, ''Barış, istikrar, iyi komşuluktan yanayız ve bunu göstermek için buraya geldik'' dedi. Ülkelerinin geleceğini düşünmek zorunda olduklarını vurgulayan Radmanoviç, ''21. yüzyıl, 19 ve 20. yüzyıldaki Balkanlar'ı istemiyoruz. Balkanlar'ı, 21. yüzyılda barışın vahası olarak görmek istiyoruz. Hepimizin ortak hedefi Avrupa yolu'' diye konuştu. Savaş suçları ve suçlularının yargılanmasının, Bosna Hersek'te siyasi sorun haline gelmeye başladığına dikkati çeken Radmanoviç, bu konuda Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan arasında üçlü toplantı yapılması çağrısında bulundu. -GÖL KENARINDA YÜRÜYÜŞ- Zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sırbistan Cumhurbaşkanı Tadiç ve Radmonoviç ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Bakir İzzetbegoviç ile Hırvat üyesi Zelyko Komsiç de katıldı. Liderler yemeğin ardından, cumhurbaşkanlığı konutunun yer aldığı ormanlık alandaki gölün kenarında yürüyüş yaptı ve aralarında sohbet etti.