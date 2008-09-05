Üçlü aşı otizme yol açmıyor

Aşı takvimi

İngiltere'de 1998'de Royal Free Hastanesi'nin profesörlerinden Dr. Andrew Wakefield tarafından yapılan ve bu kombine aşıyla otizm arasında bağlantı kuran araştırmanın sonuçlarını yeniden değerlendirmek için yapılan araştırmanın sonuçları, Public Library of Science'ın internetteki sayısında yayımlandı.Dr. Wakefield, o dönemde Lancet dergisinde yayımlanan araştırmasının sonunda, bu aşılarının yapılmamasını resmen istemişti.New York'taki Columbia Üniversitesi araştırmacıları ile hastalıkların yayılmasının önlenmesi ve kontrol edilmesine yönelik çalışmalarda bulunan Amerikan Federal Merkezleri (CDC) araştırmacıları, hem otistik olan hem de mide ve bağırsak sorunları olan 25 çocuğun bağırsaklarından alınan doku örneklerinde, kızamık virüsünün genetik özelliklerinin varlığına dair işaretler aradı.Bu örnekleri aynı yaşta aynı sorunları olan, ancak otistik olmayan çocuklardan alınan doku örnekleriyle karşılaştıran araştırmacılar, bu doku örneklerini, hangi çocuktan alındığını gizlemek suretiyle 3 ayrı laboratuvarda incelettiler.Araştırmacılar, bu çalışma sonucunda otizmle aşı arasında hiçbir bağlantı olmadığı sonucuna vardılar.