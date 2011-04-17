-UÇAR 2 BRONZ DAHA KAZANDI KAZAN (A.A) - 17.04.2011 - Avrupa Halter Şampiyonası'nda bayanlar artı 75 kilo koparma müsabakasında bronz madalya alan Ümmühan Uçar, silkme ve toplamda 2 bronz madalya daha kazandı. Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bugün sona erecek olan Avrupa Halter Şampiyonası'nda silkme müsabakasında yarışan Uçar, ilk hakkında 130 kiloyu rahat kaldırdı. İkinci hakkında da 136 kiloyu kaldırmayı başaran milli halterci, üçüncü hakkında ise 140 kiloyu geçemedi. Uçar, silkmede 136, toplamda 249 kilo ile 2 bronz madalyanın daha sahibi oldu. Silkmede altın madalyayı, 181 kiloyla kendine ait gençler dünya rekorunu geliştiren Rus Tatiana Kashirina kazanırken, gümüş madalyayı ise 140 kilo kaldıran Ermeni Hripsime Khurshudyan aldı. Toplamda altın madalyayı da yine Rus Kashirine kendine ait gençler dünya rekorunu kırarak alırken, gümüş madalyayı da Ermeni Khurshudyan elde etti. Şampiyonanın son gününde rekor üstüne rekor kıran Rus Tatiana Kashirina, koparmada 146 kiloyla kendine ait büyükler dünya rekorunu, silkmede ve toplamda da yine kendine ait gençler dünya rekorlarını geliştirmiş oldu.