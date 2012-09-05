'Uçankuş' neden yayından kaldırıldı?

Televizyoncu Can Tanrıyar’ın 2 Temmuz pazartesi gününden beri haftaiçi her gece Kanaltürk’te yayınlanan “Uçankuş” isimli magazin programı geçen perşembe final yaptı.



“Uçankuş”un bitme nedeninin Kanaltürk’ün patronu Akın İpek’in annesi Melek İpek’in programdan duyduğu rahatsızlık olduğu iddia edildi.

Milliyet'te yer alan habere göre Uçankuş Medya yaptığı yazılı açıklamada yakında bir magazin - aktüel kanalı kuracaklarını belirterek “Kanaltürk’le yapılan anlaşma bugün itibariyle sona erdi. Bu nedenle Uçankuş programı bu akşam Kanaltürk’te final yapacak ve kanal işinin yanı sıra yapım işine de devam edildiği için Uçankuş programını, aynı kadrosuyla yakın bir zamanda başka bir kanalda görebilirsiniz” cümlelerine yer verdi.



Bir güne indirilecekti



Yardımsever kimliğiyle tanınan Melek İpek’in “Uçankuş” programıyla ilgili ilk rahatsızlığının 20 Ağustos pazartesi gecesi başladığı öğrenildi. Gaziantep’te yaşanan ve ilk belirlemelere göre 9 kişinin öldüğü hain terör saldırısı ülkenin gündemine bomba gibi düşerken aynı dakikalarda Kanaltürk’te “Uçankuş” programının yayınlanması ve magazin gündeminin tartışılması anne İpek’i sinirlendirdi. Rejiye bağlanan İpek, derhal yayının kesilmesi için talimat verdi. Yayın reklam arasından sonra bitirildi. Ertesi gün programa ara verildi. Ardından da programın bitirilmesi gündeme geldi.

Ancak daha sonra Kanaltürk yönetimiyle Can Tanrıyar arasında yapılan görüşmelerde “Uçankuş”un yeni yayın döneminde haftada 1 güne indirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Ancak geçen çarşamba gecesi programın daimi yorumcusu Erol Köse’nin Deniz Seki’yle ilgili yaptığı sert yorumlar bardağı taşırdı ve programın sonunu getirdi. Anne Melek İpek, Erol Köse’nin bağıra çağıra Deniz Seki’yle ilgili ağır sözler sarf ettiğini görünce programı tamamen kaldırttı.



Erol Köse ne demişti?



Erol Köse geçen hafta Tarkan’ın danslarını eleştirmiş, bunun üzerine Deniz Seki “Tarkan’a laf söyleyenin başına taş düşer” şeklinde tweet atmıştı. Seki’nin konuyla ilgili tweet’lerini gören Erol Köse canlı yayında öfkelenmiş ve bağırarak “Tarkan’a abi tavsiyesi verdik diye değerli Deniz Seki ‘Siz nasıl Tarkan’a laf edersiniz?’ diyerek tweet bombardımanında bulunmuş. Ben de diyorum ki, Deniz Seki’nin suçu yok. Zamanında kullandığı maddeler beynindeki myelin kılıflarına zarar vermiş. Algısı bozulmuş. Ancak onun esas karın ağrısı biraz sonra bir VTR girilecek ve ona bir hatırlatma yapılacaktı ya, iddia da değil, evli adamla ilişki yaşadığı ortaya çıkacaktı ya, onun ön gardını alıyor. Yapma Deniz yapma biz kaç yılın dostuyuz” diye konuşmuştu.